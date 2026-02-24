NEWS

VSV holt Verstärkung für die Pre-Playoffs

Die Villacher sind der dritte Verein des Verteidigers in dieser Saison.

Der VSV verstärkt seinen Kader für die bevorstehenden Pre-Playoffs mit Michael Kernberger.

Der Verteidiger wechselt nach dem Ende des Grunddurchgangs von den Pioneers Vorarlberg nach Villach und soll helfen, die verletzungsbedingten Ausfälle von Dylan MacPherson und Steven Strong abzufedern.

Kernberger hatte sich erst im Dezember den Feldkirchern angeschlossen, nachdem der Klagenfurter zuvor einen Monat für die Black Wings Linz auflief. Der VSV ist demnach sein dritter Verein in der laufenden Spielzeit.

Der 29-Jährige soll die Erfahrung aus 370 Liga-Spielen (12 Tore, 51 Assists) einbringen, mit dem KAC gewann Kernberger zwei Mal den Meistertitel.

