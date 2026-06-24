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KAC verstärkt sich mit Schweden-Routinier

Der Verteidiger spielte zuvor sieben Jahre in Schwedens höchster Liga, nun belegt er den sechsten Import-Platz beim KAC.

KAC verstärkt sich mit Schweden-Routinier Foto: © IMAGO / Bildbyran
Textquelle: © LAOLA1
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Der KAC stellt ein neues Gesicht für die anstehende Saison vor!

Dabei handelt es sich um den Verteidiger Mattias Göransson. Er wechselt nach sieben Jahren in Schwedens höchster Liga für eine Spielzeit nach Klagenfurt.

Zuletzt stand er beim Vizemeister Rögle BK am Eis. In Schweden war der 31-Jährige Stammkraft.

2023 feierte er mit Färjestad die schwedische Meisterschaft. Insgesamt kam er auf 338 SHL-Partien in denen er 67 Scorerpunkte verbuchte. Vergangene Saison stand er mit seinem ehemaligen Klub im Playoff-Finale.

Karriereweg führte über die USA

Seine Karriere begann in seiner Heimat bei Brynäs IF, ehe es für ihn in die USA zu Tri-City Storm ging. Zudem spielte er für die University of Massachusetts.

Beim KAC belegt er nun den sechsten Import-Platz. Der Trainer des KAC, Kirk Furey, zeigt sich begeistert: "Wir haben danach gestrebt, unsere bereits starke Defensive in diesem Sommer weiter zu stabilisieren, mit der Verpflichtung von Mattias Göransson ist uns das gelungen. Er war jetzt sieben Saisonen hindurch in einer der besten Ligen in Europa im Einsatz und hat sich dort als zuverlässiger Abwehrspieler mit eher defensiver Ausrichtung erwiesen."

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