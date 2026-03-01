Das sind die Pre-Playoff-Duelle in der ICE Hockey League

Der Grunddurchgang in der win2day ICE Hockey League wurde am Sonntag mit der 52. Runde abgeschlossen, am Mittwoch starten die Pre-Playoffs.

Dort spielen jene Teams, die in der Regular Season die Ränge sieben bis zehn belegt haben, um die verbleibenden zwei Plätze im Playoff-Viertelfinale.

Als Grunddurchgangs-Siebter haben die Vienna Capitals das Pick-Recht und entscheiden sich für den zehntplatzierten Fehervar AV19. Beide Teams sind sich bereits im Vorjahr im Pre-Playoff gegenübergestanden, die Ungarn setzten sich knapp mit 2:1 Siegen durch.

"Wir haben uns strikt nach der Setzliste für Fehervar AV19 entschieden", erklärt Sportchef Christian Dolezal. "Wir haben drei von vier Grunddurchgangsduellen gegen Fehervar gewonnen, doch der Verlauf des Freitagsspiels sollte uns allen zeigen, dass wir diese Aufgabe mit dem nötigen Respekt angehen müssen, um am Ende ins Viertelfinale aufsteigen zu können."

Traditionsduell Villach gegen Linz

Somit bleibt das Duell zwischen dem VSV (8.) und den Black Wings Linz (9.) übrig, wobei die "Adler" Heimrecht besitzen.

In der Saison 2012/13 sind beide Mannschaften letztmals in der Postseason aufeinandergetroffen, damals gewann Linz die "Best-of-seven"-Serie mit 4:3.

Das Head-to-Head in der diesjährigen Regular Season endete 2:2, wobei Villach die letzte Begegnung mit 6:2 klar für sich entscheiden konnte.

Pre-Playoffs ab 4. März, Viertelfinale ab 10. März

Das Pre-Playoff wird im "Best-of-three"-Modus ausgespielt, zwei Siege werden demnach für das Weiterkommen benötigt. Spieltermine sind der 4. und 6. März, sollte ein drittes Duell benötigt werden, findet dieses am 8. März statt.

Das Viertelfinale startet am 10. März, ab dann wird traditionell im "Best-of-seven" gespielt.

Entgegen des ursprünglichen Rahmenterminplans, der zwei Spiele pro Tag vorsah, werden in den Playoffs doch alle Spiele eines Spieltags am selben Tag ausgetragen.