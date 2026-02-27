Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV VSV
Heute 18:30 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League heute: Konferenz mit Graz99ers - VSV

Zudem empfängt der HC Innsbruck die Pioneers Vorarlberg, die Vienna Capitals spielen gegen Fehervar und der KAC gastiert beim HC Bozen. LIVE-Infos:

ICE Hockey League heute: Konferenz mit Graz99ers - VSV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Regular Season der win2day ICE Hockey League biegt auf die Zielgerade ein. Am Freitag stehen in der 51. Runde sechs Partien auf dem Programm, die über die Ausgangslage für die anstehenden Playoffs mitentscheiden:

LIVE-Konferenz:

Übersicht: Die ersten Drehungen des ICE-Transfer-Karussells

Nick Bailen
Ramon Schnetzer

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Capitals - Graz99ers

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Capitals - Graz99ers

ICE Hockey League
Übersicht: Die ersten Drehungen des ICE-Transfer-Karussells

Übersicht: Die ersten Drehungen des ICE-Transfer-Karussells

ICE Hockey League
1
Diese Fragen entscheiden das Finale im ICE-Grunddurchgang

Diese Fragen entscheiden das Finale im ICE-Grunddurchgang

ICE Hockey League
1
Salzburg sichert sich Playoff-Heimrecht mit Sieg in Fehervar

Salzburg sichert sich Playoff-Heimrecht mit Sieg in Fehervar

ICE Hockey League
Graz99ers sichern sich in Wien die CHL

Graz99ers sichern sich in Wien die CHL

ICE Hockey League
Graz99ers verlieren Top-Verteidiger im Sommer an Liga-Konkurrent

Graz99ers verlieren Top-Verteidiger im Sommer an Liga-Konkurrent

ICE Hockey League
11
KAC feiert Kantersieg über die Innsbrucker Haie

KAC feiert Kantersieg über die Innsbrucker Haie

ICE Hockey League

Kommentare

FTC-Telecom Budapest Black Wings Linz Vienna Capitals Fehervar AV19 KAC HC Bozen HC Pustertal Olimpija Ljubljana Pioneers Vorarlberg HC Innsbruck Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV Graz99ers