Heute 18:30 Uhr
NEWS
ICE Hockey League heute: Konferenz mit Graz99ers - VSV
Zudem empfängt der HC Innsbruck die Pioneers Vorarlberg, die Vienna Capitals spielen gegen Fehervar und der KAC gastiert beim HC Bozen. LIVE-Infos:
Die Regular Season der win2day ICE Hockey League biegt auf die Zielgerade ein. Am Freitag stehen in der 51. Runde sechs Partien auf dem Programm, die über die Ausgangslage für die anstehenden Playoffs mitentscheiden:
Graz99ers - VSV (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
FTC-Telekom - Black Wings Linz (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
HC Innsbruck - Pioneers Vorarlberg (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Vienna Capitals - Fehervar AV19 (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
HC Bozen - KAC (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Olimpija Ljubljana - HC Pustertal (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>)