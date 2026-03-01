Grunddurchgangs-Sieger! Graz99ers gewinnen Fernduell gegen KAC

Die Graz99ers gewinnen den Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League!

Die Steirer setzen sich bei den Black Wings Linz mit 3:1 durch und profitieren von der zeitgleichen 2:3-Niederlage nach Overtime des KAC gegen die Vienna Capitals.

Damit ziehen die Murstädter mit der letzten Möglichkeit noch an den Rotjacken vorbei und sichern sich erstmals seit der Saison 2018/19 den ersten Platz in der Regular Season.

Dies bedeutet zugleich, dass die 99ers nicht nur über die gesamten Playoffs das Heimrecht besitzen, sondern auch als erstes Team den Gegner für das Playoff-Viertelfinale wählen dürfen.

Der Abstand zwischen Graz und KAC beträgt nach 48 Spielen einen läppischen Zähler.

Die Endtabelle >>>

Graz in Linz souverän

Die 99ers gehen mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in Folge befreit in das Spiel in der Stahlstadt und gehen im Powerplay in Führung, als Ganahl zum 1:0 einnetzt (11./PP).

Der nächste Treffer lässt etwas auf sich warten, ist dafür umso schöner - Swaney hebt die Scheibe bei seinem Comeback backhand in die Maschen (26.). Dann folgt allerdings die Linzer Antwort, Lebler verkürzt in Überzahl auf 1:2 (27./PP).

Auf dem Weg zum dritten Grunddurchgangs-Sieg in der Vereinsgeschichte lassen die Steirer im Schlussabschnitt gar nichts anbrennen, Collins besorgt mit seinem Treffer ins verwaiste Tor den 3:1-Endstand (60.).

Graz beendet die Regular Season mit 34 Siegen aus 48 Spielen und 102 Punkten. Für Linz bleibt mit 62 Zählern der neunte Rang. Im Pre-Playoff treffen die Oberösterreicher auf den VSV.

Das sind die Pre-Playoff-Duelle in der ICE Hockey League >>>

KAC verspielt Grunddurchgangs-Sieg

Dass dies zu Platz 1 reicht, liegt am KAC.

Die Klagenfurter sehen sich zunächst einem Rückstand gegenüber, Souch bringt die Wiener in Führung (26.). Van Ee gleicht das Spiel keine drei Minuten später wieder aus (29.).

Im letzten Drittel gehen die Rotjacken durch Fraser (50.) in Front, doch Ex-Klagenfurter Peeters egalisiert den Spielstand nur 44 Sekunden später wieder. Der KAC läuft in den letzten Minuten der regulären Spielzeit vergeblich an, Cowley rettet die Caps in die Overtime.

Dort entscheidet Gazzola das Spiel nach 69 Sekunden zugunsten der Capitals, die den Grunddurchgang auf Platz 7 beenden und Fehervar AV19 als Pre-Playoff-Gegner wählen. Überdies ist es der erste Sieg der Caps gegen den KAC nach 12 Niederlagen in Folge - und der erste Pflichtspiel-Auswärtssieg über die Rotjacken seit 15. März 2022.

Der KAC sammelt insgesamt 101 Punkte und besitzt für das Playoff-Viertelfinale das zweite Pick-Recht.