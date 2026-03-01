NHL: Deutliche Niederlagen für Rossi und Kasper

Die Vancouver Canucks und Detroit Red Wings müssen am Samstag in der NHL Niederlagen einstecken. Während Vancouver den Seattle Kraken 1:5 unterliegt, verliert Detroit gegen die Carolina Hurricanes 2:5.

ÖEHV-Star Marco Rossi steht bei Vancouvers Pleite 17:14 Minuten auf dem Eis und muss dabei zusehen wie seine Canucks bereits im ersten Drittel nach Toren von Dunn (8.) und Stephenson (11.) 0:2 zurückliegen.

Zwar verkürzt Ohgren (29.) zwischenzeitlich auf 1:2, Eberle (34.,58./EN) und Beniers (52./PP) sorgen jedoch für den klaren Sieg der Kraken.

Für Vancouver ist es bereits die fünfte Niederlage in Folge. Mit 43 Punkten sind die Canucks abgeschlagen Letzter in der Western Conference.

Detroit macht's nur zwischenzeitlich spannend

Marco Kasper bekommt bei Detroits 2:5-Niederlage gegen Carolina insgesamt 15:18 Minuten Eiszeit.

Doch auch Detroit findet sich nach Treffern von Hall (15.), Aho (20./PP) und Robinson (23.) rasch 0:3 in Rückstand. Tore von Edvinsson (39.) und Kane (40.) machen es zwischendurch nochmal spannend, Gostisbehere (43.) und Blake (46.) setzen Carolina zu Beginn des dritten Drittels aber wieder ab.

Für Detroit ist es die fünfte Niederlage in den letzten sieben Spielen. Dennoch liegen die Red Wings in der Eastern Conference als Fünfter nach wie vor gut platziert.

Tabellen der NHL >>>