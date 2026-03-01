Seattle Kraken Seattle Kraken SEA Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN
Endstand
5:1
2:0 , 1:1 , 2:0
  • Vince Dunn
  • Chandler Stephenson
  • Jordan Eberle
  • Matty Beniers
  • Jordan Eberle
  • Liam Öhgren
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

NHL: Deutliche Niederlagen für Rossi und Kasper

Während sich die Vancouver Canucks den Seattle Kraken beugen müssen, unterliegen die Detroit Red Wings Eastern-Conference-Leader Carolina Hurricanes.

NHL: Deutliche Niederlagen für Rossi und Kasper Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Vancouver Canucks und Detroit Red Wings müssen am Samstag in der NHL Niederlagen einstecken. Während Vancouver den Seattle Kraken 1:5 unterliegt, verliert Detroit gegen die Carolina Hurricanes 2:5.

ÖEHV-Star Marco Rossi steht bei Vancouvers Pleite 17:14 Minuten auf dem Eis und muss dabei zusehen wie seine Canucks bereits im ersten Drittel nach Toren von Dunn (8.) und Stephenson (11.) 0:2 zurückliegen.

Zwar verkürzt Ohgren (29.) zwischenzeitlich auf 1:2, Eberle (34.,58./EN) und Beniers (52./PP) sorgen jedoch für den klaren Sieg der Kraken.

Für Vancouver ist es bereits die fünfte Niederlage in Folge. Mit 43 Punkten sind die Canucks abgeschlagen Letzter in der Western Conference.

Detroit macht's nur zwischenzeitlich spannend

Marco Kasper bekommt bei Detroits 2:5-Niederlage gegen Carolina insgesamt 15:18 Minuten Eiszeit.

Doch auch Detroit findet sich nach Treffern von Hall (15.), Aho (20./PP) und Robinson (23.) rasch 0:3 in Rückstand. Tore von Edvinsson (39.) und Kane (40.) machen es zwischendurch nochmal spannend, Gostisbehere (43.) und Blake (46.) setzen Carolina zu Beginn des dritten Drittels aber wieder ab.

Für Detroit ist es die fünfte Niederlage in den letzten sieben Spielen. Dennoch liegen die Red Wings in der Eastern Conference als Fünfter nach wie vor gut platziert.

Tabellen der NHL >>>

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Bobby Hull - 610 Tore

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
13
Kasper kehrt mit Detroit erfolgreich aus der Olympia-Pause zurück

Kasper kehrt mit Detroit erfolgreich aus der Olympia-Pause zurück

NHL
Von Goldberger bis Prevc: Historie der Skiflug-Weltrekorde

Von Goldberger bis Prevc: Historie der Skiflug-Weltrekorde

Skispringen
Skifliegen heute: Der zweite Bewerb am Kulm

Skifliegen heute: Der zweite Bewerb am Kulm

Skispringen
Lehto verlässt nach Garmisch-Sturz Intensivstation

Lehto verlässt nach Garmisch-Sturz Intensivstation

Ski Alpin
Die Startliste für den Männer-Super-G in Garmisch-Partenkirchen

Die Startliste für den Männer-Super-G in Garmisch-Partenkirchen

Ski Alpin
Die Startliste für den Super-G der Frauen in Soldeu

Die Startliste für den Super-G der Frauen in Soldeu

Ski Alpin

Kommentare

Carolina Hurricanes Vancouver Canucks Detroit Red Wings Marco Rossi Marco Kasper Seattle Kraken Wintersport NHL Eishockey National Hockey League