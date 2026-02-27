Capitals erkämpfen sich Heimrecht für die Pre-Playoffs

Die Vienna Capitals setzen sich in der 51. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 4:3-Heimsieg nach Penalties gegen Fehervar durch.

Zunächst dürfen die "Caps" über eine Führung jubeln. Jeremy Gregoire nutzt ein Kiss-Beinstellen in Überzahl zum 1:0 aus (8./PP1).

Allerdings trifft Ole Andersen auf der Gegenseite schnell zum 1:1-Ausgleich (10.). Lediglich neun Sekunden danach bringt Dominic Hackl die Wiener aber mit 2:1 wieder in Führung (11.).

Daraufhin bauen die Capitals ihren Vorsprung dank Felix Koscheck im Mitteldrittel auf 3:1 aus (24.). Fehervar steck aber nicht auf und findet durch Justin Richards wieder zurück in die Partie (35.).

Fehervar erzwingt die Overtime, Capitals jubeln letztlich

In der Folge verpassen die Wiener den vierten Treffer, ehe Fehervar für eine Overtime sorgt. Max Gerlach erzwingt den 3:3-Ausgleich der ungarischen Gäste (53.).

Nach einer torlosen Overtime folgt ein Penalty-Shootout. Dabei wird Linden Vey mit seinem erfolgreichen Penalty zum Matchwinner.

Damit erkämpfen sich die "Caps" ein Heimrecht in den Pre-Playoffs. Fehervar duelliert sich indes im ungarischen Derby am Sonntag gegen FTC-Telekom Budapest um das letzte Pre-Playoff-Ticket.

Pustertal bezwingt Ljubljana in der Overtime

Der HC Pustertal feiert einen 3:2-Overtimeerfolg über Olimpija Ljubljana.

Dabei bringt Ziga Pance die slowenischen Gäste mit 1:0 in Führung (7.). Ljubljana schwächt sich aber in der Folge mit zahlreichen Strafzeiten. Rok Ticar (21./PP1) und Tommy Purdeller (50./PP1) führen die Wende für die Südtiroler herbei.

Dennoch sorgt Evan Polei (58./PP1) auf der Gegenseite in der Schlussphase für eine Overtime. Letztlich netzt aber Jonathon Blum für die Heimischen, erneut in Überzahl, in der Overtime zum Heimerfolg ein (61./PP1).