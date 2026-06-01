Das sagt der HC Milano zur geglückten ICE-Aufnahme

Der Hockey Club Milano ist das neueste Mitglied der win2day ICE Hockey League.

Der neugegründete Verein aus der Mode-Metropole Mailand wurde am Montag bei der ordentlichen Liga-Generalversammlung mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit aufgenommen. Die ICE-Saison startet damit am 18. September 2026 erstmals mit 14 Teams.

14 Teams! Mailand erhält grünes Licht für ICE-Einstieg >>>

"Die Aufnahme in die ICE Hockey League ist ein entscheidender Schritt für unser Projekt und für die Rückkehr des Spitzeneishockeys nach Mailand", sagt Christof Leitner, Präsident des Milano Hockey Club.

Leitner zeichnete mit "Realice – Ice Rink Technologies" bereits für den Bau der Eisanlagen in den Olympia-Hallen verantwortlich.

Temporäre Eishalle in Bau

Eine Eishalle bringt der neue Klub nicht mit, eine provisorische Anlage - die "Milan Ice Fiera Arena" auf dem Messegelände in Rho befindet sich aktuell in Bau.

Die temporäre Arena soll bis zu 4.000 Zuschauer fassen können, die Fertigstellung ist für 30. September geplant. Die Kosten belaufen sich auf rund fünf Millionen Euro.

Parallel dazu wird "mit großem Engagement" an der Entwicklung einer neuen, permanenten Arena und am "Aufbau eines soliden und ambitionierten Vereins" gearbeitet, so Leitner.

Krypto-Unternehmen ist Hauptinvestor

Hauptinvestor des Klubs ist das Krypto-Unternehmen House of Doge, das beim HC Sierre (amtierender Meister der zweiten Schweizer Liga) und dem italienischen Fußballverein Triestina (Serie C) beteiligt ist.

"Wir sind stolz darauf, zur Entstehung eines Projekts mit internationaler Ausrichtung beizutragen, das jedoch tief mit der Sportgeschichte Mailands verbunden ist", erklärt Marco Margiotta, CEO von House of Doge.

"Wir wollen etwas Nachhaltiges für die Fans, die Partner und den Eishockeysport in Italien aufbauen."

Unterstützung auch von Mailands Bürgermeister

Der Einstieg in die ICE Hockey League sei nur der erste Schritt.

Leitner betont: "Wir haben Wurzeln geschlagen, um gemeinsam zu wachsen, und ich möchte mich bei allen bedanken, die uns von Anfang an unterstützt haben."

Dazu zählen neben FISG-Präsident Andrea Gios, der die Liga vom Interesse Mailands unterrichtet hatte, auch Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala und der Verein HC Milano Devils, der den Nachwuchsbereich betreuen wird.