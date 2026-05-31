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Schwacher Trost: Schweizer Kapitän ist MVP der Eishockey-WM

Roman Josi wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Auch die Auszeichnung des besten Verteidigers geht an den Kapitän.

Schwacher Trost: Schweizer Kapitän ist MVP der Eishockey-WM Foto: © IMAGO / Bildbyran
Textquelle: © LAOLA1
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Zumindest den besten Spieler des Turniers stellen die Eidgenossen. Roman Josi räumt den MVP-Award ab, wird nebenbei auch als bester Verteidiger ausgezeichnet und ins All-Star-Team gewählt. Letzteres wurde von den anwesenden Medien, darunter LAOLA1, bestimmt.

Für den Schweizer Kapitän wird die Auszeichnung jedoch nur ein schwacher Trost sein, die "Nati" muss weiterhin auf ihren allerersten WM-Titel warten.

Norwegens Henrik Haukeland wurde von der Turnierleitung indes zum besten Torhüter bestimmt, Kanadas Superstar Macklin Celebrini war der beste Stürmer.

Das Media All-Star-Team:

Torhüter: Leonardo Genoni (SUI)
Verteidiger: Roman Josi (SUI)
Verteidiger: Henri Jokiharju (FIN)
Stürmer: Macklin Celebrini (CAN)
Stürmer: Sven Andrighetto (SUI)
Stürmer: Aleksander Barkov (FIN)

Die Titelträger der bisherigen Eishockey-Weltmeisterschaften

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