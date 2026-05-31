Einen ersten Hinweis darauf, dass sich im norwegischen Eishockey etwas verändert, lieferte der NHL-Draft 2024.
Brandsegg-Nygård wurde als erster Norweger überhaupt in der ersten Runde ausgewählt. Wenig später folgte Solberg. Für die großen Eishockey-Nationen mag das kaum erwähnenswert sein. Für Norwegen war es ein historischer Moment.
Vor allem deshalb, weil Entwicklungen dieser Art in kleineren Eishockey-Ländern selten isoliert auftreten. Wenn plötzlich mehrere Spieler eines Jahrgangs das Interesse der NHL auf sich ziehen, steckt dahinter meist mehr als individuelles Talent.
Plötzlich mehrere NHL-Talente
Über viele Jahre war Norwegen in erster Linie davon abhängig, vereinzelt außergewöhnliche Spieler wie Mats Zuccarello hervorzubringen.
Immer wieder schafften einzelne Akteure den Sprung in internationale Topligen, eine nachhaltige Entwicklung über mehrere Jahrgänge entstand daraus allerdings selten.
In den vergangenen Jahren hat sich das verändert.
Der schwedische Entwicklungspfad
Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der engen Verbindung zum schwedischen Eishockey.
Viele der größten norwegischen Talente wechseln mittlerweile deutlich früher ins Nachbarland und absolvieren dort jene Entwicklungsjahre, die für den weiteren Karriereverlauf oft entscheidend sind.
Brandsegg-Nygård entwickelte sich bei Skellefteå, andere Talente schlugen ähnliche Wege ein. Dort profitieren sie vom höheren Trainingsniveau, stärkerer Konkurrenz und professionelleren Strukturen, als sie in Norwegen aufgrund der deutlich kleineren Spielerbasis verfügbar sind.
Für ein Land mit knapp fünfeinhalb Millionen Einwohnern ist das ein entscheidender Vorteil. Norwegen verfügt nicht über die Breite Schwedens oder Finnlands, kann seine besten Talente über diesen Weg aber deutlich näher an internationales Spitzenniveau heranführen.
Die Talente kommen inzwischen in Wellen
Entscheidend ist allerdings weniger die Entwicklung einzelner Spieler als deren Häufung.
Mit Brandsegg-Nygård und Solberg schafften gleich zwei Norweger den Sprung in die erste Runde des NHL-Drafts 2024.
Dass diese Entwicklung nicht auf zwei Spieler beschränkt ist, zeigt Tinus Luc Koblar. Der erst 18-Jährige entwickelte sich bei dieser WM zum Topscorer der Mannschaft und zu einer der Entdeckungen des Turniers. Mit Niklas Aaram-Olsen wird bereits das nächste Talent für einen frühen NHL-Draft gehandelt.
Genau darin liegt der Unterschied zu früheren Generationen. Norwegen verfügt nicht nur über einzelne Hoffnungsträger, sondern erstmals seit langer Zeit über mehrere Jahrgänge, die gleichzeitig auf internationalem Spitzenniveau anklopfen.
Die Resultate der Nachwuchsnationalteams deuten in dieselbe Richtung. Die U20-Auswahl kehrte zuletzt in die Top-Division zurück, auch die jüngeren Jahrgänge lieferten in den vergangenen Jahren deutlich positive Signale.
Die Bronzemedaille wirkt deshalb weniger wie die Geschichte eines überraschenden Turnierlaufs als vielmehr wie die logische Folge einer Entwicklung, die sich über Jahre aufgebaut hat.
Ein neues Selbstverständnis
Die Talententwicklung erklärt allerdings nur einen Teil des Erfolgs. Denn gute Nachwuchsarbeit gewinnt noch keine Viertelfinali.
Wer Norwegen bei dieser WM beobachtet hat, konnte erkennen, dass sich nicht nur die Qualität des Kaders verändert hat. Die Mannschaft wirkt auch anders als in früheren Jahren.
Über lange Zeit galt Norwegen als unangenehmer Gegner, der Favoriten das Leben schwer machen konnte. Meist blieb die Rollenverteilung dennoch klar. Die Norweger hofften auf die Überraschung. Heuer wirkte es eher so, als würden sie sie erwarten.
Vielleicht wurde das nirgends deutlicher als im Gruppenspiel gegen Kanada.
Norwegen verlor die Partie zwar mit 5:6 nach Verlängerung, führte aber bis kurz vor Schluss gegen den Rekordweltmeister und zwang ihn an seine Grenzen. Die Niederlage brachte letztlich nur einen Punkt, sie veränderte aber die Wahrnehmung der Mannschaft.
Wenig später folgte der Sieg gegen Schweden. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war Norwegen nicht mehr bloß die sympathische Überraschung des Turniers. Die Mannschaft begann, an ihre eigene Geschichte zu glauben.
Haukeland und der Faktor, den jeder Außenseiter braucht
Trotz aller strukturellen Entwicklungen wäre es allerdings falsch, einen entscheidenden Aspekt auszublenden.
Fast jede große Turniergeschichte benötigt einen Torhüter, der über sich hinauswächst. Norwegen hat mit Henrik Haukeland genau einen solchen Spieler gefunden.
Der Schlussmann gehörte zu den herausragenden Akteuren dieser Weltmeisterschaft und war insbesondere gegen Schweden und Lettland, aber auch im Bronze-Spiel gegen Kanada einer der wichtigsten Gründe dafür, dass die Norweger diese engen Spiele für sich entscheiden konnten.
Gerade für Außenseiter ist ein Torhüter auf diesem Niveau oft der Unterschied zwischen einem respektablen Turnier und einem historischen Erfolg. Das schmälert die langfristigen Entwicklungen nicht.
Es erklärt aber, warum Norwegen gerade jetzt seine erste WM-Medaille gewinnen konnte.
Auch hinter der Bande war diese WM außergewöhnlich
Eine weitere Besonderheit dieser Geschichte spielte sich abseits des Eises ab.
Nationaltrainer Sjur Robert Nilsen musste aufgrund seiner Krebserkrankung auf das Turnier verzichten. Für die Mannschaft war das weit mehr als ein sportlicher Rückschlag.
Nilsen hatte den Generationswechsel über lange Zeit als Assistant Coach begleitet und die Entwicklung der vergangenen Jahre entscheidend mitgeprägt.
An seine Stelle trat mit Petter Thoresen eine der prägendsten Persönlichkeiten des norwegischen Eishockeys. Während der WM räumte er selbst ein, dass seine Zusage keineswegs selbstverständlich gewesen sei.
Gerade deshalb wirkt seine Rolle so interessant. Thoresen musste keine neue Mannschaft aufbauen und kein neues System implementieren. Er übernahm ein Team, dessen Fundament bereits vorhanden war. Nilsen und Thoresen gelten zudem als enge Freunde, die ähnlich über Eishockey denken.
Vielleicht sagt genau das mehr über den Zustand des norwegischen Eishockeys aus als jede Statistik. Selbst eine Situation, die viele Nationen aus der Bahn geworfen hätte, brachte diese Mannschaft nicht vom eingeschlagenen Weg ab.
Mehr als ein einzigartiges Sommer-Märchen?
Die kommenden Jahre werden zeigen, ob Norwegen diesen Aufschwung dauerhaft bestätigen kann. Eine Bronzene macht noch keine Top-Nation.
Das Eishockeyfieber ist in Norwegen zurück. Hoffentlich haben wir heute den Grundstein für etwas Neues gelegt.
Gleichzeitig fällt es schwer, den Erfolg ausschließlich als Momentaufnahme abzutun. Dafür sind die Hinweise zu zahlreich. Die Talente. Die Entwicklung in Schweden. Die positive Arbeit im Nachwuchsbereich. Das gewachsene Selbstverständnis auf internationaler Ebene.
Vielleicht wird sich der dritte Platz von 2026 eines Tages tatsächlich als Höhepunkt einer außergewöhnlichen Generation herausstellen. Vielleicht stellt er sogar einen Wendepunkt in Norwegens Eishockey dar.
"Das Eishockeyfieber ist in Norwegen zurück. Hoffentlich haben wir heute den Grundstein für etwas Neues gelegt, können mehr Menschen zum Eishockeyspielen bewegen und mehr Eisbahnen bauen", sagte Verteidiger Kristian Ostby nach dem historischen Erfolg.
Ebenso gut könnte man auf diese Weltmeisterschaft zurückblicken und erkennen, dass sie lediglich der Moment war, in dem der Rest der Hockeywelt bemerkte, was in Norwegen längst im Entstehen war.
Nach allem, was sich in den vergangenen Jahren beobachten ließ, wirkt Norwegens Bronze-Coup weniger wie eine Überraschung als vielmehr wie das Ergebnis einer Entwicklung, die lange unterschätzt wurde.