Dass Norwegen die Bronzemedaille bei der Eishockey-WM 2026 gewonnen hat, ist die Sensation des Turniers in der Schweiz.

Noch vor einem Jahr retteten sich die Norweger am letzten Spieltag gegen Ungarn vor dem Abstieg aus der Top-Division, am Sonntag haben sie gegen Rekordweltmeister Kanada das erste Edelmetall in der 91-jährigen Verbandsgeschichte gewonnen.

Die Versuchung ist groß, darin die Geschichte eines Außenseiters zu sehen, bei dem für zwei Wochen einfach alles zusammengepasst hat. Das tat es auch.

Ein genauerer Blick zeichnet allerdings ein anderes Bild. Denn Norwegens Aufstieg begann weder mit den Siegen über Schweden oder Tschechien - er begann Jahre früher.

Zu einem Zeitpunkt, als die Nationalmannschaft noch keine Schlagzeilen schrieb und sich das norwegische Eishockey mit ganz anderen Problemen beschäftigte.

Verband war 2023 pleite

Wer ausschließlich auf die Resultate blickte, konnte den Eindruck gewinnen, Norwegen sei in den vergangenen Jahren bestenfalls stehen geblieben.

Dabei war der Verband im Sommer 2023 pleite, stellte für den Rest des Jahres den Betrieb der Nationalmannschaft ein. Trainingslager wurden abgesagt, Testspiele gestrichen und sogar fünf Mitarbeiter entlassen.

2024 kehrte der "Norges Ishockeyforbund" zwar wieder in den Aktivmodus zurück und nahm auch an der WM teil, aber finanziell ist man weiterhin nicht auf Rosen gebettet.

Hinzu kam, dass Norwegen im internationalen Vergleich zunehmend zwischen den traditionellen Top-Nationen und aufstrebenden Ländern wie Lettland oder Dänemark eingeklemmt wurde.

WM 2025 trotz Fast-Abstieg bemerkenswert

Zwei Jahre später folgte die sportliche Ernüchterung.

Bei der WM 2025 retteten sich die Norweger erst am letzten Spieltag gegen Ungarn vor dem Abstieg. Der Klassenerhalt war geschafft, viel mehr aber auch nicht. Rückblickend wirkt gerade dieses Turnier bemerkenswert.

Denn während die Ergebnisse Zweifel nährten, deutete der Kader bereits in eine andere Richtung. Mehrere Spieler, die heute zu den Gesichtern des Bronzegewinners gehören, sammelten damals ihre ersten Erfahrungen auf diesem Niveau.

Noah Steen war bereits Teil der Mannschaft. Michael Brandsegg-Nygård ebenso. Stian Solberg ebenfalls. Die Talente waren also längst da. Nur sichtbar wurde ihr Potenzial noch nicht.

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