Wenn nicht jetzt, wann dann?

Ein Schuss, ein Tor - ein Stich ins patriotische Schweizer Herz.

Alles war angerichtet für die große Weltmeister-Party. Nicht nur die 10.000 rot-weißen Fans in der Zürcher Swiss Life Arena waren bereit, die Nacht zum Tag zu machen. Sogar die Stadt Zürich hatte angekündigt, im Falle von WM-Gold die Sperrstunde auszusetzen.

Im ganzen Land waren die Euphorie und die Vorfreude auf dieses Endspiel riesig. Noch größer ist jetzt aber die Ernüchterung, dass es schon wieder nicht gereicht hat. Im dritten Jahr in Folge.

Der Traum vom Heim-Titel schien greifbar

Die Schweiz hat ein überragendes Heim-Turnier gespielt. Das war nach dem Corona-Drama um Ex-Teamchef Patrick Fischer, das die Vorbereitung bestimmt hatte, nicht selbstverständlich.

Doch die Gruppenphase wurde dominiert. Nicht nur Österreich oder Ungarn landeten auf der "Schlachtplatte", auch die USA, Deutschland und der spätere Final-Gegner Finnland wurden überzeugend bezwungen.

Die "Nati" wirkte reif für den großen Schuss, hatte im Viertelfinale gegen Angstgegner Schweden das (Schiedsrichter-)Glück auf seiner Seite. Auch das braucht es, um letzten Endes Spiele zu gewinnen, geschweige denn Weltmeister zu werden.

Norwegen stellte im Halbfinale keine Hürde dar, mit einem 6:0 wurde nochmal ordentlich Selbstvertrauen getankt,, das ohnehin nicht mehr enden wollend schien.

Als die Bühne für den großen Triumph bereitet war

Und dann waren es die "Löwen", die es sich im Endspiel zur Aufgabe machten, der große Spielverderber zu sein. Die Kerzen auf der Torte vor dem Geburtstagskind auszupusten.

Und die Schweiz? Wirkte nicht angestachelt, sondern nervös. Der Druck war unermesslich, die Beine und der Kopf zunächst schwer.

Doch je länger das Finale dauerte, desto besser fand die Schweiz im Spiel. Die Hoffnung einer ganzen Nation stellte zunehmend keine Hemmung mehr dar, die Fesseln waren gelöst.

Ein Moment, der alles veränderte

Die "Nati" brannte plötzlich für dieses Endspiel. Und wurde von einem 20-jährigen, kühlen Finnen eiskalt erloschen.