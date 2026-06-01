"Bin nicht die richtige Person": Schweiz-Präsident tritt zurück

Der Schweizer Eishockeyverband ist auf der Suche nach einem neuen Präsidenten.

Urs Kessler erklärt am Tag nach der bitteren Final-Niederlage bei der Heim-WM gegen Finnland (zum Spielbericht >>>) seinen Rücktritt.

Der 64-Jährige hatte das Amt erst im vergangenen September angetreten.

Kritik nach Eklat um Ex-Teamchef

Er wolle Platz für einen Neuanfang machen, den der Verband dringend benötige. "Die fortwährenden Diskussionen haben mir gezeigt, dass ich dafür nicht die richtige Person bin", wird Kessler in der Pressemitteilung zitiert.

Der Verbandschef stand rund um den Eklat um Ex-Teamchef Patrick Fischer schwer in der Kritik.

Kessler bedankt sich bei Spieler, Staff und Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit. "Gerade auch in den herausfordernden Wochen vor der Heim-Weltmeisterschaft."