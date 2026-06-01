14 Teams! Mailand erhält grünes Licht für ICE-Einstieg

Die win2day ICE Hockey League umfasst ab der nächsten Saison erstmals 14 Teams!

Bei der ordentlichen Generalversammlung am Montag wurde der Hockey Club Milano mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit als neues Mitglied aufgenommen. Zusätzlich bestätigten die Pioneers Vorarlberg ihre Teilnahme an der kommenden Spielzeit.

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Der zentraleuropäische Liga gehören damit acht Teams aus Österreich, drei aus Italien, zwei aus Ungarn und eines aus Slowenien an.

"Mit Mailand stößt nicht nur ein wichtiger Eishockeystandort zu unserer Liga, sondern auch eine europäische Metropole mit einem enormen Marktpotenzial. Daraus ergeben sich zahlreiche Chancen für die weitere Entwicklung unserer Liga - sowohl im sportlichen als auch im wirtschaftlichen und medialen Bereich", sagt ICE-Vizepräsident Erich Falkensteiner.

Modus bleibt unverändert

Am Spielmodus werden keine Veränderungen vorgenommen.

Die Top 6 des Grunddurchgangs stehen weiterhin direkt in den Playoffs, die Mannschaften auf den Positionen sieben bis zehn spielen in den Pre-Playoffs um die beiden verbleibenden Viertelfinal-Plätze. In der Regular Season bestreitet jedes Team 52 Spiele.

Die neue Saison startet am 18. September 2026, der detailierte Spielplan wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Mountain Classic beschlossen

Die Liga traf die Grundsatzentscheidung, die Planungen zur Durchführung des Mountain Classic weiter voranzutreiben.

Ende Jänner 2027 sollen im Rahmen eines Wochenendevents Ligaspiele unter freiem Himmel im Skisprungstadion von Bischofshofen zur Austragung kommen.

Bis zu vier Spielen könnten über die Bühne gehen, darunter das Kärntner Derby zwischen dem KAC und VSV sowie das Duell zwischen Red Bull Salzburg und den Black Wings Linz. Zudem sollen ein Frauen-Spiel und die AlpsHL-Partie Zell/See gegen Kitzbühel geplant sein.