In der 13. Runde der win2day ICE Hockey League gewinnen die Vienna Capitals gegen die Pioneers Vorarlberg mit 4:3 nach Shootout.

Die Wiener legen einen Start nach Maß hin, Vey trifft im Powerplay zur frühen Führung (2./PP). Diese hat nicht lange Bestand, denn die Gäste gleichen durch Dornbach (9.) aus. Florchuk besorgt per Abfälscher das 2:1 (13.).

Im Mittelabschnitt legt ÖEHV-Verteidiger Schnetzer das 3:1 nach (24.), Mitch Hults bringt die Wiener mit einem satten Schuss auf 2:3 heran (30.). Beide Teams finden in weiterer Folge viele Räume und dadurch gute Torchancen vor, der nächste Treffer fällt erst in der Schlussphase.

Erster Sieg über Pioneers seit Dezember 2023

Rückkehrer Gregoire, der sein erstes Pflichtspiel der Saison bestreitet, fälscht in Überzahl einen scharfen Pass von Vey mit dem Schlittschuh regelkonform ins Tor ab (55./PP).

In der Overtime trifft Metzler für die Pioneers die Stange, im Shootout haben die Caps den längeren Atem. Mitch Hults und Vey treffen für die Wiener, Keeper Cowley pariert beide Vorarlberger Versuche.

Nach sechs Niederlagen in Folge bezwingen die Capitals die Pioneers erstmals seit Dezember 2023 wieder und beenden zugleich ihren Negativlauf in der Liga, in der man die letzten vier Spiele verloren hatte. Trotzdem bleibt man mit 15 Punkten an der zehnten Stelle.

Die Pioneers nehmen zumindest einen Punkt mit und liegen mit acht Zählern an der vorletzten Position.

