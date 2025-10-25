ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg

In der 14. Runde der win2day ICE Hockey League bekommen es die Vienna Capitals zu Hause mit den Pioneers Vorarlberg zu tun (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Bei den Kagranern gab es zuletzt aufgrund mangelnder Ergebnisse eine Veränderung im Coaching Staff.

Head Coach Gerry Flemming musste seinen Hut nach etwas mehr als einer Saison nehmen und wurde von seinem Assistant-Coach Fabian Scholz interimistisch beerbt. Schaffen es die Capitals so gegen die Pioneers den ersten Sieg seit sechs Duellen einzufahren?

Zumindest formtechnisch sind die Pioneers aktuell ebenfalls nicht auf der Höhe. Nach drei Niederlagen en suite hoffen die Vorarlberger auf eine Trendwende und werden alles unternehmen, diese einzuleiten.