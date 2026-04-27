Michael Grabner läuft wieder in Österreich auf

Michael Grabner wird im Sommer in Österreich zu sehen sein.

Der langjährige NHL-Spieler wird gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn Aidan im Team der "Milkfit Adler" an der Sunshine Hockey League teilnehmen.

Eingefädelt wurde der Deal von Marco Richter, der das Team als Kapitän anführen wird. Der Stürmer der Vienna Capitals ist gleichzeitig Grabners Schwager und freut sich in der "Krone": "Mal sehen, wie gut Michi noch ist!"

Familie Grabner spielt erstmals gemeinsam

Grabner stand in seiner illustren Karriere in 680 NHL-Spielen am Eis, verzeichnete in elf Spielzeiten insgesamt 184 Tore und 107 Assists.

Mittlerweile arbeitet der 38-jährige Villacher als Trainer im Nachwuchs, betreut die Phoenix Junior Coyotes - und dort neben Sohn Aidan auch das Villacher Stürmer-Talent Timo Uschan.

In der Sunshine Hockey League werden Michael und Aidan Grabner erstmals gemeinsam in einem Team spielen.

Was ist die SHL?

Acht Teams mit Cracks aus Österreichs Top-Ligen sowie von internationalen Spitzenklubs aus der Schweiz, Deutschland, Schweden und Nordamerika nehmen an der SHL teil. Vergangenes Jahr machte etwa auch NHL-Export Marco Kasper mit.

In sieben Grunddurchgangsspielen, die allesamt in Ferlach ausgetragen werden, wird um den Einzug in die Playoffs gespielt. Das Halbfinale und das Finale finden in der KAC-Heimstätte in Klagenfurt statt.

Die Termine für die neue SHL-Saison: