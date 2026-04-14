Makellos ins Finale: Warum die Graz99ers schwer zu stoppen sind

Körperlich starker Routinier, vor allem im PK unersetzlich. Zuletzt mit einer Lungenentzündung out, sollte aber im Finale wieder mit dabei sein. Versäumte die letzten Playoffs gänzlich, könnte heuer die letzten Spiele seiner Karriere bestreiten. Physische Präsenz tut dem Team sicher gut, sollte aber keine dummen Strafen nehmen.

Paul Stapelfeldt (A, 27)

Körperlich mächtiger Defensiv-Defender, PK-Spezialist. In seinen Beiträgen immer ausrechenbar. Gemeinsam mit Holzer ein Hauptgrund für weniger Verkehr vor dem jeweiligen Goalie. Eisläuferische Nachteile spielen weder in Liga noch im Nationalteam eine große Rolle, verwendet Reichweite und langen Stock vorbildlich.

Anders Koch (DEN, 28)

Eisläuferisch top, leichtfüßig und mit schnellen Drehungen. Kaum physische Komponente in seinem Spiel und im PP, wo er anfangs gesetzt war, mit nicht genug Impact. Nach Blinddarmoperation wieder auf dem Eis und für das Finale verfügbar, könnte aber auch zum Healthy Scratch werden. Studium stand für ihn lange im Vordergrund, erst in Finnland Richtung Profi abgebogen.

Nico Brunner (A, 33)

Eisläuferisch immer noch stark, verteidigt mit Beinen und Stock. Tiefenverteidiger, der zuletzt bei Personalnot stark spielte.

Kilian Zündel (A, 25, SR)

Mit Auf und Abs in Graz. Stabil auf den Eisen, guter Stock, aber doch immer wieder kleine Aussetzer und körperlich Durchschnitt. Allerdings während Verletzungsserien immer fit und zuletzt wieder solider.

Paul Reiner (A, 19, SR)

Auf Leihe in Zell/See mit viel Eiszeit, vor allem auch im PP. Bei Bedarf in Graz sehr solide, vor allem sein Defensivspiel hat sich verbessert. Größe - oder Mangel daran - ist offensichtlich, hat aber sogar Potential zum PP-Spieler in der ICE. Sehr erfreuliche Entwicklung.

Angriff

Paul Huber (A, 25, LW)