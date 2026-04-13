Die Bausteine des Pustertal-Märchens

Absoluter Schlüsselspieler vom ersten Tag an. Nie versagender Motor, geht Gegner unter die Haut, holt Strafen heraus, selbst Vorbereiter und Torschütze. Durch gute Beine schwer zu handeln. Einer jener AHL-Spieler, deren nachlassende Offensive in Europa wiederbelebt wurde. Mit Henry Bowlby jetzt nur mehr im PK vereint, dort aber auch sehr stark.

Austin Rueschhoff (USA, 28, RW, SR)

Zwei-Meter-Mann, verwendet Reichweite exzellent zum Abdecken der Scheibe, kann Gegner abhalten und so größere Strecken mit Puck zurücklegen bzw. Räume für Mitspieler schaffen. Beine für so einen Riegel auch absolut in Ordnung. Zuletzt mit wichtigen Toren nach einer kleinen Durststrecke. Kein böser Spieler, setzt aber Größe gut ein. Im PP natürlich als Sichtschutz.

Henry Bowlby (USA, 28, LW)

Schon in Schweden ein Faktor und Publikumsliebling durch seinen Speed, dort aber mit weniger Offensivkraft. Einer der Top-Skater - vielleicht sogar der schnellste - in der ICE, selbst im PK immer wieder mit Antritten und Sololäufen. Er und Bardreau sind wohl die Cracks, die am ehesten das Tempo der 99ers gehen können.

Rok Ticar (SLO, C, 36)

Pikant: In Graz im Sommer aussortiert, jetzt ein wichtiger Faktor beim Playoff-Run des HCP. Weiter ein smarter Playmaker und Halfwall-Spieler im PP, zuletzt aber auch mit satten Schüssen und Abflälschern erfolgreich, daher weniger ausrechenbar. Bringt auch bei seiner fünften EBEL-/ICE-Station seine Leistung.

Tommy Purdeller (ITA, 21, RW, SR)

Im Offensivbereich sehr gut mit kurzen Drehungen und ansatzlosen Schüssen, kann Offensive aus wenig kreieren. Hat seine ganze Karriere noch vor sich, muss aber, um außerhalb der ICE zu reüssieren, sein Spiel im eigenen Drittel verbessern.

Alan Lobis (ITA, 21, LW)

Als gebürtiger Bozner vor der Saison aus der AlpsHL gekommen, sicherte sich sofort einen Stammplatz. Sehr klein, aber mit schnellen Beinen und unerschrocken im Zweikampf. Sollte in den nächsten Jahren auch scorermäßig weiter nach oben klettern.

Mikael Frycklund (ITA, 32, C)

Italienisch-schwedischer Doppelstaatsbürger, daher auch bei Olympia mit dabei. Solider und körperlich starker Zwei-Weg-C mit sehr guten Faceoff-Qualitäten. Kann sich durch Verkehr fräsen, Offensive hat aber abgenommen. Gleichzeitig auch ruhiger geworden, nimmt viel weniger undisziplinierte Strafen.

JC Lipon (CAN, 32, RW, SR)

Wohl die einzige Enttäuschung im Kader heuer - oft ein Non-Factor, kaum Offensivbeiträge und nicht annähernd so aggressiv wie erwartet. Gegen Ljubljana aber wenigstens im Skandalspiel mittendrin. Vom Top-Linien-Winger zum Rollenspieler mutiert, allerdings im PK erste Wahl.

Ivan Deluca (ITA, 28, LW)

Körperlich stark, einer der Cracks, die für Abrieb beim Gegner sorgen können, ohne selbst ein großer Offensivfaktor zu sein. Im Nahkampf und an der Bande wichtig.

Raphael Andergassen (ITA, 32, C, SR)