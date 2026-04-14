Persönliches Erfolgserlebnis für Marco Kasper, kein perfekter Abend für seine Detroit Red Wings: Bei den Tampa Bay Lightning gibt es ein 3:4 nach Overtime, bei dem er sein neuntes Saisontor erzielt.

Der 22-Jährige trifft in einem Gestocher anfangs des dritten Drittels zum 2:3. In der Schlussphase kommt Teamkollege Patrick Kane mit einem Assist zum Ausgleich durch Alex DeBrincat zu seinem 1.400 Punkt in der NHL.

Nikita Kucherov beendet die Partie in der Overtime dennoch schnell für die Gastgeber.

Flyers und Ducks wieder dabei

Während schon vorher klar war, dass Detroit die Playoffs verpassen wird, können zwei andere Teams ihre Wartezeit auf eine Teilnahme an der Postseason beenden.

Die Philadelphia Flyers schlagen die Carolina Hurricanes 3:2 nach Shootout und sind erstmals seit 2019/20 wieder dabei. In der ersten Playoff-Runde wird es auch gleich das Duell gegen die Erzrivalen der Pittsburgh Penguins geben.

Die Anaheim Ducks sind in der Nacht zwar spielfrei, profitieren aber von einer 2:3-Niederlage der Nashville Predators gegen die San Jose Sharks. Sie mussten sogar schon seit acht Jahren warten. Mit ihnen zieht auch das zweite Team aus Los Angeles ein, die Kings schlagen die Seattle Kraken 5:3.

Die Buffalo Sabres holen sich mit einem 5:1 bei den Chicago Blackhawks das erste Mal seit 2010 wieder den ersten Platz in der Atlantic Division.