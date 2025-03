Der Puls liegt im Normalbereich, das Medikament gegen Bluthochdruck kann wieder im Schrank verwahrt werden.

Was die Black Wings Linz und die Graz99ers im Viertelfinale der win2day ICE Hockey League abliefern, ist atemberaubend und wahrlich nicht gesund für Eishockey-Liebhaber.

Die Rekorde purzeln, die Stimmbänder kratzen, die Emotionen sind nicht zu halten. Kurzum: Es ist die schönste Zeit des Jahres - Playoff-Zeit!

Die Magie der Playoffs

Es war absehbar, dass diese best-of-seven-Serie kein kurzes Vergnügen wird.

Dass sie jedoch zu den spannendsten der jüngeren Vergangenheit werden würde, war in dieser Form vielleicht nicht unbedingt zu erwarten.

Doch Playoff-Magie entsteht nicht nur durch zwei Teams: Es sind die unberechenbaren Wendungen, die Emotionen auf den Rängen, die Stimmen der Kommentatoren – all das macht dieses Spektakel aus.

All das kumuliert aktuell in diesem Duell zweier traditioneller Standorte in Eishockey-Österreich, die polarisieren und emotionalisieren, sich aber stets fair gegenüberstehen.

Tiefe Täler erfolgreich durchschritten

Beide Teams lechzen regelrecht nach dem Halbfinale. Dort wartet mit dem KAC nicht nur eine attraktive Hürde, sondern sie würden eine Durststrecke beenden.

Die 99ers haben es seit 2019 nicht mehr unter die letzten vier Teams geschafft, die Black Wings seit 2018.

Sowohl Graz als auch Linz mussten in den vergangenen Jahren tiefe Täler durchschreiten, sind zwischendurch am bitteren Ende der Tabelle angelangt.

Doch sie haben es geschafft, sich erfolgreich aus diesem Loch zu ziehen, bauen angeführt von ihren Coaches Harry Lange und Philipp Lukas nachhaltige Strukturen auf.

Beide verrichten einen hervorragenden Job und werden mit ihren Mannschaften auch langfristig zu den Big Playern in der Liga gehören.

Die Mutter aller Playoff-Spiele wartet

Doch daran wird am Sonntag niemand denken.

Die Mutter aller Playoff-Spiele wartet: Spiel 7. Hier werden Leidenschaft, Drama und Emotionen vereint, hier werden Helden geboren.

Die Spieler arbeiten ihr Leben lang dafür, um einmal in diese besondere Situation zu kommen.

Und am Ende kann es nur einen Gewinner geben. Es ist nicht nur körperlich, sondern auch mental das härteste Spiel. Tränen des Jubels und der Trauer liegen nirgends näher beisammen als hier.

Linz wird beben. Und Österreich wird zusehen. Es ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns auf dem weiteren Weg zur Karl Nedwed Trophy noch erwarten wird.

ICE: Das Power Ranking vor den Playoffs