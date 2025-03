Die Black Wings Linz erzwingen im Viertelfinale der win2day ICE Hockey League ein Spiel 7!

Die Oberösterreicher gewinnen das sechste Duell mit den Graz99ers mit 4:3 nach Overtime und stellen in der best-of-seven-Serie folgerichtig auf 3:3.

Graz startet wie die Feuerwehr ins Spiel, findet in Keeper Tirronen jedoch früh seinen Meister. Linz braucht dagegen wenig Chancen für den ersten Treffer, Scheid verwertet seinen eigenen Rebound zum 1:0 (14.). Eine darauffolgende 5-gegen-3-Überzahl lassen die Black Wings trotz zahlreicher Einschussmöglichkeiten ungenützt.

Graz dreht das Spiel

Die Partie verläuft daraufhin ausgeglichen, bei Linz schleichen sich allerdings immer mehr Turnovers ins Spiel ein.

Die 99ers gewinnen dadurch an Oberwasser und gleichen kurz vor dem Ende des zweiten Drittels verdient aus. Vela knallt die Scheibe per Onetimer in die Maschen (38.). Kurz darauf rettet Tirronen gegen Brunner (39.).

Im dritten Abschnitt gehen die Murstädter schließlich in Führung, Antonitsch hebt die Scheibe sehenswert ins Kreuzeck (43.). Die Black Wings finden jedoch die perfekte Antwort, Roe haut einen Handgelenksschuss ins Netz (44.).

St-Amant erzwingt die fünfte Overtime in Folge

Acht Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit brandet neuerlich Jubel in der Grazer Eisarena auf, Vela schnürt nach Zuspiel von Gooch seinen Doppelpack und stellt auf 3:2 (52.).

Der knappe Vorsprung hält aber nicht: In der 53. Spielminute springt St-Amants Schuss noch vom linken an den rechten Pfosten und aus dem Tor. Mit 3:26 Minuten auf der Spieluhr zündet der flinke Kanadier den Turbo, umkurvt das Grazer Tor und bezwingt Gunnarsson per Bauerntrick (57.).

Die fünfte Overtime in Folge ist europäischer Rekord, einzig in der SHL gab es in der Final-Serie 2010 zwischen Djurgardens IF und HV71 ebenfalls eine Verlängerung in fünf aufeinanderfolgenden Spielen. Die NHL inkludiert, gab es dies nun zum vierten Mal in der Eishockey-Geschichte.

Knott belohnt Linzer Moral

In der Overtime findet Linz die besseren Torchancen vor, Feldner scheitert aus kurzer Distanz an Gunnarsson (62.). Auch Lebler findet im Breakaway keinen Weg am schwedischen Keeper der 99ers vorbei (65.).

In der 66. Spielminute ist es schließlich Knott, der die Moral der Linzer belohnt. Ograjensek fängt einen Kainz-Fehlpass ab und lässt daraufhin für Knott liegen, der ein paar Schritte geht und Gunnarsson "durch den Körper" bezwingt (66.).

Die Black Wings holen die Serie damit nach 1:3-Rückstand ein letztes Mal nach Linz zurück, Spiel 7 steigt am Sonntag um 17:30 Uhr (LIVE-Ticker >>>).

