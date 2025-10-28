NEWS

NHL: Crosby-Meilenstein von Tragödie überschattet

Der Kanadier durchbricht als erst neunter Spieler die historische Marke.

NHL: Crosby-Meilenstein von Tragödie überschattet Foto: © GETTY
Eishockey-Superstar Sidney Crosby hat als neunter Spieler der NHL-Historie die Marke von 1.700 Punkten erreicht.

Der 38-jährige Kanadier verbuchte beim 6:3-Heimsieg seiner Pittsburgh Penguins gegen St. Louis ein Tor und zwei Assists und hält nun bei 1.701 Zählern.

Überschattet wurde der Meilenstein von einer Tragödie auf der Tribüne. Wie die Penguins mitteilten, stürzte ein Fan vom Oberrang der Arena. Laut Polizeiangaben befindet sich der Mann in einem kritischen Zustand.

Gedanken bei den Betroffenen

"Unsere Sorge gilt derzeit weiterhin dem Betroffenen und seiner Familie", schrieben die Penguins.

Crosby war nach dem Sieg ebenfalls in Gedanken bei dem Verunglückten. "Es fühlt sich nicht richtig an, über Punkte zu sprechen, wenn man so etwas hört", sagt er. "Natürlich sind unsere Gedanken und Gebete bei dieser Person und ihrer Familie, und wir hoffen, dass es ihnen gut geht."

Eine weitere Verbesserung in der Allzeit-Punkte-Liste (Tore und Vorlagen) scheint für Crosby (632 Tore, 1.069 Assists) jedenfalls möglich. Nächster Akteur wäre Mario Lemieux (1.723), gefolgt von Steve Yzerman (1.755), Marcel Dionne (1.771) und Ron Francis (1.798). Unerreichbar ist Wayne Gretzky (2.857), Zweiter ist Jaromir Jagr (1.921).

