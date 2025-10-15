Der KAC verliert am sechsten Spieltag der Champions Hockey League mit 1:3 bei KalPa Hockey und verpasst damit den Einzug ins Achtelfinale.

Schon nach drei Minuten gibt es die erste Zeitstrafe für den ICE-Finalisten der vergangenen Saison. Petersen muss wegen Beinstellens zwei Minuten vom Eis (4.).

Nur eine Sekunde, bevor die Klagenfurter wieder vollzählig sind, geraten sie in Rückstand. Saarelainen bringt die Gastgeber in Führung (6.), ehe Kononen (9.) nachlegen kann.

Starkes Mitteldrittel bleibt unbelohnt

Im zweiten Abschnitt hält der KAC sogar mit dem finnischen Meister mit. Obwohl das Furey-Team gefährlicher ist, bleibt es beim 2:0. Den Vorsprung baut KalPa im letzten Drittel durch Kanak (47.).

Der KAC kann den Rückstand durch einen Powerplay-Treffer von Hundertpfund sogar verkürzen (57./PP). In der Schlussphase bleibt das Anschlusstor allerdings aus.

Damit fallen die Klagenfurter vorerst auf Rang 18 - und damit zwei Plätze hinter die Playoff-Ränge - zurück. Die Top 16 sind vor dem Ende der Abendspiele allerdings nicht mehr zu erreichen, die CHL-Saison ist zu Ende.

KalPa ist mit 17 Zählern hinter Ilves Tampereen Zweiter.