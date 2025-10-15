KalPa Hockey KalPa Hockey KAL
EC-KAC EC-KAC KAC
Endstand
3:1
2:0 , 0:0 , 1:1
  • Joona Saarelainen
  • Juuso Kononen
  • Lukas Kanak
  • - -
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Keine Chance in Finnland: KAC verpasst den Achtelfinal-Einzug

Die Klagenfurter müssen sich im letzten Spiel der Hauptrunde beim Zweitplatzierten der Champions Hockey League geschlagen geben. Damit ist die Chance auf die Top 16 dahin.

Keine Chance in Finnland: KAC verpasst den Achtelfinal-Einzug Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der KAC verliert am sechsten Spieltag der Champions Hockey League mit 1:3 bei KalPa Hockey und verpasst damit den Einzug ins Achtelfinale.

Schon nach drei Minuten gibt es die erste Zeitstrafe für den ICE-Finalisten der vergangenen Saison. Petersen muss wegen Beinstellens zwei Minuten vom Eis (4.).

Nur eine Sekunde, bevor die Klagenfurter wieder vollzählig sind, geraten sie in Rückstand. Saarelainen bringt die Gastgeber in Führung (6.), ehe Kononen (9.) nachlegen kann.

Starkes Mitteldrittel bleibt unbelohnt

Im zweiten Abschnitt hält der KAC sogar mit dem finnischen Meister mit. Obwohl das Furey-Team gefährlicher ist, bleibt es beim 2:0. Den Vorsprung baut KalPa im letzten Drittel durch Kanak (47.).

Der KAC kann den Rückstand durch einen Powerplay-Treffer von Hundertpfund sogar verkürzen (57./PP). In der Schlussphase bleibt das Anschlusstor allerdings aus.

Damit fallen die Klagenfurter vorerst auf Rang 18 - und damit zwei Plätze hinter die Playoff-Ränge - zurück. Die Top 16 sind vor dem Ende der Abendspiele allerdings nicht mehr zu erreichen, die CHL-Saison ist zu Ende.

KalPa ist mit 17 Zählern hinter Ilves Tampereen Zweiter.

Mehr zum Thema

CHL LIVE: KalPa Hockey - KAC

CHL LIVE: KalPa Hockey - KAC

Champions Hockey League
1
CHL heute: Red Bull Salzburg - Eisbären Berlin

CHL heute: Red Bull Salzburg - Eisbären Berlin

Champions Hockey League
Rossi und Minnesota müssen sich Dallas beugen

Rossi und Minnesota müssen sich Dallas beugen

NHL
12
ICE Hockey League: So ausgeglichen wie noch nie?

ICE Hockey League: So ausgeglichen wie noch nie?

ICE Hockey League
3
Bozen verpasst das CHL-Achtelfinale

Bozen verpasst das CHL-Achtelfinale

Champions Hockey League
Dreimaliger Ski-Weltmeister beendet seine Karriere

Dreimaliger Ski-Weltmeister beendet seine Karriere

Ski Alpin
Ex-ÖSV-Skispringer wechselt zum ORF

Ex-ÖSV-Skispringer wechselt zum ORF

Skispringen
5
Kommentare

Kommentare

Champions Hockey League Wintersport Eishockey CHL KAC KalPa