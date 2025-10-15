EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
Eisbären Berlin Eisbären Berlin BER
Heute 20:20 Uhr
NEWS

CHL heute: Red Bull Salzburg - Eisbären Berlin

Die Bullen empfangen an Spieltag sechs der Champions Hockey League die Eisbären aus Berlin. LIVE-Infos:

Red Bull Salzburg empfängt an Spieltag sechs der Champions Hockey League die Eisbären aus Berlin (ab 20:20 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

In der heimischen ICE Hockey League stehen die ICE-Bullen auf dem sechsten Tabellenplatz, allerdings fehlen nur drei Zähler auf Tabellenführer Ljubljana. Zuletzt verloren die Salzburger 2:3 bei Fehervar.

In der Königsklasse liegen die Mozartstädter auf dem 15. Tabellenrang und müssen um einen Playoff-Platz kämpfen. Derzeit wäre man für das Achtelfinale qualifiziert.

Die Deutschen liegen auf Rang 21 und brauchen einen Sieg, um noch die Chance auf das Playoff zu wahren. Dementsprechend ist klar: Die Eisbären werden die volle Offensive auf das Eis bringen.

LIVE-Tracker:

RB-Überläufer: Sie sind von Salzburg nach München gegangen

Brent Aubin
Ryan Kavanagh

Wintersport Eishockey Champions Hockey League CHL EC Red Bull Salzburg Eisbären Berlin