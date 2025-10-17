Heimrecht getauscht: Salzburg im CHL-Achtelfinale zuerst auswärts

Österreichs Eishockey-Meister RB Salzburg tritt im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) gegen den ERC Ingolstadt zunächst auswärts an.

Das Hinspiel ist für 12. November (19.30 Uhr) angesetzt. Das Rückspiel findet eine Woche später, am 19. November (19.15), in der Salzburger Eisarena statt.

Normalerweise würden die nach der Gruppenphase schlechter platzierten Salzburger (11.) eröffnen, wegen der Verfügbarkeit der Arenen wurde das Heimrecht aber getauscht.