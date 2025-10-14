Lulea Hockey Lulea Hockey LUL
HCB Südtirol Alperia HCB Südtirol Alperia HCB
Nach Overtime
3:2
1:0 , 1:1 , 0:1
  • Eetu Koivistoinen
  • Eetu Koivistoinen
  • - -
  • Matthew Bradley
  • - -
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bozen verpasst das CHL-Achtelfinale

Die "Foxes" schaffen den Sprung unter die Top-16 am letzten Spieltag nicht mehr.

Bozen verpasst das CHL-Achtelfinale Foto: © GEPA
Kommentare

Einer der drei Vertreter der win2day ICE Hockey League verpasst das Achtelfinale der Champions Hockey League bereits fix: Der HC Bozen muss sich dem Lulea HF in Schweden 2:3 nach Verlängerung beugen.

Der Finne Eetu Koivistoinen bringt den schwedischen Meister mit einem Doppelpack auf Siegkurs (19., 36.), Matt Bradley (38.) macht es wieder spannend, und tatsächlich gelingt Cole Schneider eineinhalb Minuten vor dem Ende der Ausgleich (59.).

Dann dauert es allerdings nur 14 Sekunden, ehe Mathias Brome den Sieg doch in Schweden behält.

Damit ist mit sechs Punkten in der Ligaphase für die Südtiroler Schluss. Red Bull Salzburg und der KAC liegen mit jeweils sechs Punkten noch auf einem akzeptablen Kurs, da noch jeweils ein Spiel ausständig ist, beide brauchen am Mittwochabend aber Punkte. Während die "Rotjacken" in Finnland bei KalPa antreten, empfangen die "Eisbullen" die Eisbären Berlin.

Mehr zum Thema

ICE Hockey League: So ausgeglichen wie noch nie?

ICE Hockey League: So ausgeglichen wie noch nie?

ICE Hockey League
3
Warum der 99ers-Sportdirektor plötzlich auf der Trainerbank steht

Warum der 99ers-Sportdirektor plötzlich auf der Trainerbank steht

ICE Hockey League
2
99ers-Coach: "Es wird nichts gegönnt"

99ers-Coach: "Es wird nichts gegönnt"

ICE Hockey League
2
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
6
Sieg gegen die Kings - Rossi erzielt Goldtor im Shootout

Sieg gegen die Kings - Rossi erzielt Goldtor im Shootout

NHL
8
Kasper und Co. schlagen die Maple Leafs erneut

Kasper und Co. schlagen die Maple Leafs erneut

NHL
2
Nach 16 Jahren! Südafrika qualifiziert sich wieder für Fußball-WM

Nach 16 Jahren! Südafrika qualifiziert sich wieder für Fußball-WM

FIFA WM
Kommentare

Kommentare

win2day ICE Hockey League Eishockey HC Bozen Champions Hockey League Lulea HK