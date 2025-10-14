Einer der drei Vertreter der win2day ICE Hockey League verpasst das Achtelfinale der Champions Hockey League bereits fix: Der HC Bozen muss sich dem Lulea HF in Schweden 2:3 nach Verlängerung beugen.

Der Finne Eetu Koivistoinen bringt den schwedischen Meister mit einem Doppelpack auf Siegkurs (19., 36.), Matt Bradley (38.) macht es wieder spannend, und tatsächlich gelingt Cole Schneider eineinhalb Minuten vor dem Ende der Ausgleich (59.).

Dann dauert es allerdings nur 14 Sekunden, ehe Mathias Brome den Sieg doch in Schweden behält.

Damit ist mit sechs Punkten in der Ligaphase für die Südtiroler Schluss. Red Bull Salzburg und der KAC liegen mit jeweils sechs Punkten noch auf einem akzeptablen Kurs, da noch jeweils ein Spiel ausständig ist, beide brauchen am Mittwochabend aber Punkte. Während die "Rotjacken" in Finnland bei KalPa antreten, empfangen die "Eisbullen" die Eisbären Berlin.