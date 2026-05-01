Neumayer steht im Halbfinale von Mauthausen

Lukas Neumayer steht beim ATP-Challenger in Mauthausen im Halbfinale.

Der 23-jährige Salzburger besiegt im Viertelfinale des Heimturniers den Serben Laslo Djere (ATP 267.) nach 1:45 Stunden mit 7:6(4), 6:3.

Ein umkämpfter erster Satz geht lange ausgeglichen Hin und Her, ehe es ins Tiebreak geht. Dort setzt sich der Lokalmatador mit 7:4 durch. Diese Nervenschlacht gibt dem ÖTV-Star scheinbar Antrieb.

Neumayer mit souveränem zweiten Satz

Der Salzburger startet direkt mit einem Break in den zweiten Satz. Doch dem ehemaligen Top-30-Spieler aus Serbien gelingt kurz darauf das Re-Break.

Neumayer steckt allerdings nicht zurück. Beim Stand von 3:3 nimmt der ÖTV-Spieler dem Serben erneut das Aufschlagsspiel ab. Djere wirkt daraufhin gebrochen und so holt sich Neumayer auch die nächsten zwei Spiele und damit das Match.

Im Kampf ums Finale geht es für den Österreicher entweder gegen den Spanier David Jorda Sanchis (ATP 384.) oder den Russen Roman Safiullin (ATP 176.).