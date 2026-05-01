Salzburg gegen Sturm: Duell um die Tabellenführung

Salzburg vs. Sturm im Duell um Platz eins

Salzburg liegt - auch dank zweier Siege gegen die Austria - zwei Punkte hinter dem LASK und Sturm auf Rang drei. Mit einem vollen Erfolg am Sonntag und eine Woche später bei den Linzern würden die "Bullen" aus der Pole Position in die letzte Runde gehen.

"Wir haben in der englischen Runde aus fünf Punkten Rückstand zwei gemacht. Wir waren trotz der Niederlage gegen Rapid die erfolgreichste Mannschaft in dieser Woche und haben es selber in der Hand, Meister zu werden", erklärte Trainer Daniel Beichler.

Viel über die Ausgangslage wollte er aber nicht nachdenken. "Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir Meister werden, wenn wir uns auf das Sportliche konzentrieren, als zu sehr darüber zu reden."

Beichler erwartet ein Spiel mit "hoher Intensität und hoher Duellqualität. Dem wollen und werden wir uns nicht entziehen." Gegen Sturm gelte es zudem, deren Führungsspieler Jon Gorenc Stankovic und Otar Kiteishvili in den Griff zu bekommen. "Die beiden kann man nur im Kollektiv aus dem Spiel nehmen, und wir werden alles versuchen, sie nicht zur Geltung kommen zu lassen."

Sturm hat seine Führung mit zuletzt vier Unentschieden in Folge verloren, ist andererseits aber schon seit zehn Ligaspielen ungeschlagen und liegt gleichauf mit dem LASK. Mit einem Erfolg beim einstigen Serienmeister kann der Titelverteidiger Salzburg wohl endgültig aus dem Meisterrennen nehmen.

"Wir rechnen mit einem wilden Spiel, mit vielen Zweikämpfen, vielen Umschaltsituationen", sagte Coach Fabio Ingolitsch. "Die Mannschaft hat in dieser Woche enormen Willen und Fokus im Training gezeigt und mich spüren lassen, wie sehr sie am Sonntag diesen Sieg will."

Fraglich für die Partie ist Jeyland Mitchell (Muskelprobleme), der Innenverteidiger war im Training aber mit von der Partie.

Austria vs. Hartberg im Duell ums Europacup-Playoff

Andere Ziele für die letzten drei Runden haben die fünftplatzierte Austria und Hartberg (6.). Ein Zähler trennt beide Vereine, der Sieger des Duells kann auf ein internationales Ticket für kommende Saison hoffen.

Austria-Coach Stephan Helm will im Saison-Finish noch einmal alle Kräfte mobilisieren. "Wir wollen einfach schauen, was noch möglich ist. Und wir wollen alles rauspressen aus uns, um das bestmögliche Ergebnis zu holen", meinte Helm, dessen Stammkräfte Johannes Eggestein und Abubakr Barry wieder fit sind.

Im Spiel gegen die kompakt auftretenden Oststeirer müsse man "das richtige Maß an druckvollem Fußball finden, aber gleichzeitig auch eine gewisse Geduld aufbringen", sagte Helm. "Da entscheiden Details."

Diese wollen die Hartberger auf ihrer Seite wissen. "Für uns geht es jetzt darum, unsere bereits sehr gute Saison in eine überragende Saison zu verwandeln. Es ist logischerweise ein Schlüsselspiel um die Europacupplätze. Wer dieses Spiel gewinnt, hat beste Chancen", erklärte TSV-Trainer Manfred Schmid.

Seine Elf ist seit neun Spielen auswärts unbesiegt (2 Siege, 7 Remis). Paul Komposch (Kreuzband) könnte nach langer Verletzung in den Kader zurückkehren.