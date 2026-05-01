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ÖFB-Cup-Finale heute: SCR Altach - LASK

Altach oder der LASK - Wer holt sich in Klagenfurt den Titel? Das Finale im LIVE-Ticker:

ÖFB-Cup-Finale heute: SCR Altach - LASK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Großes Finale im UNIQA ÖFB-Cup! Um 16 Uhr steigt das Endspiel zwischen Altach und dem LASK (im LIVE-Ticker >>>).

Die Vorarlberger verpatzten die Generalprobe und verloren vergangenes Wochenende in der Liga 0:3 auswärts bei Blau-Weiß Linz. Damit sind die Altacher seit drei Bundesligaspielen in Serie ohne Sieg. Im Cup-Finale gegen die Linzer ist die Zaric-Elf Außenseiter.

Der LASK ist aktuell Tabellenführer der Bundesliga und feierte zuletzt einen souveränen 5:1-Auswärtssieg beim TSV Hartberg. Mit 30 Zählern sind die Oberösterreicher punktgleich mit Sturm Graz und zwei vor Salzburg. Nun könnte der erste Titel der Saison eingefahren werden.

Das Cup-Finale im LIVE-Ticker:

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