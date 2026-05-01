Der Österreichische Fußball-Bund muss den nächsten Abgang hinnehmen: Ermin Mahmic hat sich entschieden, künftig für Bosnien-Herzegowina aufzulaufen.

Der 21-jährige Offensivspieler verlässt den ÖFB mit sofortiger Wirkung. Noch im März war Mahmic für die österreichische U21 im Einsatz, nun folgt der endgültige Verbandswechsel.

Unter Perchtold gesetzt

Der Verlust wiegt aus österreichischer Sicht schwer. Mahmic galt zuletzt als einer der wertvollsten Spieler im U21-Team und war eine feste Größe im Team von U21-Nationaltrainer Peter Perchtold.

Mit einem Marktwert von 2,5 Millionen Euro zählte er zu den spannendsten Perspektivspielern im Nachwuchs des ÖFB. Umso bitterer ist nun sein Entschluss, die internationale Zukunft in Bosnien zu sehen.

Durchbruch in Tschechien

Sportlich befindet sich Mahmic aktuell im Aufwind. Der gebürtige Welser wechselte im vergangenen Sommer vom SV Lafnitz zum tschechischen Erstligisten Slovan Liberec.

Dort legte der offensive Mittelfeldspieler eine starke Debütsaison hin und kommt bislang auf zwölf Scorerpunkte in 28 Spielen.

Zweiter Offensiv-Abgang für den ÖFB

Für den ÖFB ist Mahmic nicht der erste schmerzhafte Verlust in dieser Saison. Bereits im August hatte sich mit Leon Grgic ein weiterer vielversprechender Offensivspieler gegen Österreich und für Kroatien entschieden.

Damit verliert der Verband innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Talente, die perspektivisch eine Rolle im Nationalteam hätten spielen können.

Chance auf WM

Für Mahmic eröffnet sich durch den Verbandswechsel nun eine neue Perspektive. Während die Chancen auf Einsätze im A-Team unter Ralf Rangnick aktuell gering gewesen wären, könnte er bei Bosnien deutlich schneller zum Zug kommen.

Mit Blick auf die kommende WM ist sogar ein rascher Einsatz im Nationalteam nicht ausgeschlossen. Bosnien-Coach Sergej Barbarez könnte den gebürtigen Welser für die WM in den bosnischen Kader einberufen.