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Bundesliga heute: TSV Hartberg - SK Rapid

Die Wiener sind beim Tabellenschlusslicht der Meistergruppe gefordert. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: TSV Hartberg - SK Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der TSV Hartberg trifft am Sonntag in der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Meistergruppe auf Rapid Wien (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Hausherren konnten seit Runde 20 keinen Sieg mehr feiern, zuletzt holten sie mit einem torlosen Remis immerhin einen Punkt im Derby gegen Sturm Graz. Daher reicht es in der Tabelle derzeit nur für Rang sechs.

Die Schlusslaterne werden sie mit oder ohne Sieg am Sonntag nicht loswerden. Auf die Austria, die Fünfter ist, fehlen vier Punkte.

Rapid hält sich mit Rang drei im Mittelfeld auf. Zuletzt trennten sie sich im Wiener Derby mit 1:1 gegen die Austria.

Das letzte Duell der beiden Kontrahenten fand Anfang Februar statt. Damals ging das Spiel unentschieden aus, jede Mannschaft jubelte über einen Treffer.

Zur Tabelle >>>

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