Kehrt Simon Eder zum ÖSV zurück?

Der Sprint am Osloer Holmenkollen war das letzte Rennen in der Karriere von Simon Eder.

Damit endete für den rot-weiß-roten Biathlon auch eine Ära. Der mittlerweile 43-Jährige war der letzte der "Goldenen Generation", die einst für einen Biathlon-Hype in Österreich gesorgt hat.

Eder-Comeback als Trainer im Bereich des Möglichen

Eder erklärte in der Vergangenheit immer wieder, dass er sich gut vorstellen könne, dem Sport in einer Trainerfunktion erhalten zu bleiben - aus heimischer Sicht natürlich am besten beim ÖSV.

Dieser Wunsch könnte tatsächlich Wirklichkeit werden. "Ich habe schon mit ihm gesprochen", verrät Spartenchef Christoph Sumann im exklusiven LAOLA1-Interview.

Neuer Cheftrainer bei den Männern?

Wenn man die Möglichkeit habe, den wahrscheinlich besten Schützen der letzten 20 Jahre als Trainer ins Boot zu holen, müsse man das nutzen. Wann und in welcher Form das sein wird, ist (noch) offen.

Auf dem Trainersektor könnte es allerdings noch vor der kommenden Saison Veränderungen geben. Dass Ludwig Gredler als Männer-Chefcoach in diese geht, ist nicht in Stein gemeißelt. Nach den Oster-Feiertagen soll es laut Sumann eine Entscheidung geben.