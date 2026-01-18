NEWS

Gandler vergibt in Ruhpolding Spitzenplatz im letzten Schießen

Die Tirolerin ist nah dran an einem Topergebnis. Der Sieg geht an Frankreich.

Gandler vergibt in Ruhpolding Spitzenplatz im letzten Schießen Foto: © GEPA
Die Tirolerin startet als 14. nach dem Sprint und bleibt im Liegendanschlag und beim ersten Stehendschießen fehlerfrei.

Sie kommt in einer sechsköpfigen Gruppe hinter der späteren Siegerin Lou Jeanmonnot zum letzten Schießen. Dort lässt Gandler aber zwei Scheiben stehen und fällt zurück. Sie kommt am Ende wie im Sprint als 14. ins Ziel. Aus der Verfolgergruppe setzt sich Sprint-Siegerin Hanna Öberg durch, die nach drei Liegendfehlern noch Zweite wird. Rang drei geht an die fehlerfreie Camille Bened.

Lisa Hauser kann sich um einige Ränge verbessern, mit drei Fehlern bleibt aber auch nur Rang 35. Nur wenige Sekunden dahinter kommen Anna Andexer (37./2) und Anna Juppe (38./3) ins Ziel.

