NEWS

Obmann fährt in Bansko aufs Podest

Er verpasste den Sieg im Snowboard-Parallel-Riesentorlauf knapp. Für Vortagessieger Karl verlief der Tag weniger erfolgreich.

Obmann fährt in Bansko aufs Podest Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Kärntner Fabian Obmann hat am Sonntag beim Snowboard-Parallel-Riesentorlauf in Bansko den Sieg nur knapp verpasst.

Der 29-Jährige musste sich in Bulgarien erst im großen Finale dem Lokalmatador Terwel Zamfirow um 15 Hundertstel beugen.

Obmann besiegte im Viertelfinale seinen Teamkollegen Alexander Payer, im Halbfinale bezwang er den Deutschen Yannik Angenend. Im Duell um seinen zweiten Weltcupsieg nach einem Slalom 2023 in Berchtesgaden hatte er gegen Zamfirow zwar das Nachsehen, durfte sich aber über seinen ersten Podestplatz des Olympiawinters freuen.

Karl ausgeschieden

Samstag-Triumphator Benjamin Karl schied im Viertelfinale gegen den Bulgaren Radoslaw Jankow aus.

Im Frauenbewerb der Olympiadisziplin scheiterte Martina Ankele als einzige im Achtelfinale stehende Österreicherin früh.

Die zweifache Saisonsiegerin Sabine Payer war in Bulgarien nicht am Start. Sie greift kommende Woche beim Heimweltcup auf der Simonhöhe wieder ins Renngeschehen ein.

Mit dieser Olympia-Wäsch' geht Österreich 2026 auf Gold los

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Benjamin Karl siegt beim Parallel-PGS in Bansko

Benjamin Karl siegt beim Parallel-PGS in Bansko

Snowboard
Hämmerle bei Olympia-Generalprobe im Cross Zweiter

Hämmerle bei Olympia-Generalprobe im Cross Zweiter

Snowboard
Ski Alpin LIVE: Wengen-Aufholjagd der ÖSV-Slalom-Asse?

Ski Alpin LIVE: Wengen-Aufholjagd der ÖSV-Slalom-Asse?

Ski Alpin
ÖSV-Frauen enttäuschen beim Super G in Travisio

ÖSV-Frauen enttäuschen beim Super G in Travisio

Ski Alpin
1
Gatt/Schöpf holen EM-Bronze im Doppelsitzer

Gatt/Schöpf holen EM-Bronze im Doppelsitzer

Winter-Mix
Beierl/Pichler als Altenberg-Vierte mit Saisonhighlight

Beierl/Pichler als Altenberg-Vierte mit Saisonhighlight

Bob
Ski Alpin LIVE: Super-G der Damen in Tarvisio

Ski Alpin LIVE: Super-G der Damen in Tarvisio

Ski Alpin
5
Kommentare

Kommentare

Wintersport Snowboard Bulgarien Alexander Payer Benjamin Karl Fabian Obmann