NEWS

Beierl/Pichler als Altenberg-Vierte mit Saisonhighlight

Kurz vor den Olympischen Spielen gelingt das beste Saisonergebnis.

Beierl/Pichler als Altenberg-Vierte mit Saisonhighlight Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Katrin Beierl/Nicola Pichler haben mit 1,90 Sek. Rückstand auf die Topleistung den letzten Zweierbob-Weltcup der Saison in Altenberg an der vierten Stelle beendet und waren so gut wie nie klassiert in diesem Winter.

Der Sieg ging an die Deutschen Laura Nolte/Deborah Levi, die sich vor den US-Amerikanerinnen Kaillie Humphries/Jasmine Jones durchsetzten. Den Gesamtweltcup beendete Beierl als Fünfte. Auf dem Programm stand am Sonntag noch der Männer-Vierer.

Mehr zum Thema

Freeski: Svancer und Wolf im Slopestyle von Laax auf dem Podest

Freeski: Svancer und Wolf im Slopestyle von Laax auf dem Podest

Winter-Mix
Ski Alpin LIVE: Super-G der Damen in Tarvisio

Ski Alpin LIVE: Super-G der Damen in Tarvisio

Ski Alpin
1
Ski Alpin LIVE: ÖSV-Slalom-Asse in Wengen nicht im Spitzenfeld

Ski Alpin LIVE: ÖSV-Slalom-Asse in Wengen nicht im Spitzenfeld

Ski Alpin
Planai für die beiden Männer-Nachtrennen bereit

Planai für die beiden Männer-Nachtrennen bereit

Ski Alpin
Tschofenig springt bei Prevc-Double in Sapporo auf das Podest

Tschofenig springt bei Prevc-Double in Sapporo auf das Podest

Skispringen
1
Vancouver kassierte ohne Rossi zehnte Niederlage in Serie

Vancouver kassierte ohne Rossi zehnte Niederlage in Serie

NHL
1
"Viel brachialer": Kriechmayr mit Vorfreude auf Kitzbühel

"Viel brachialer": Kriechmayr mit Vorfreude auf Kitzbühel

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Winter-Mix Skeleton Katrin Beierl Kaillie Humphries