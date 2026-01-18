Beierl/Pichler als Altenberg-Vierte mit Saisonhighlight

Katrin Beierl/Nicola Pichler haben mit 1,90 Sek. Rückstand auf die Topleistung den letzten Zweierbob-Weltcup der Saison in Altenberg an der vierten Stelle beendet und waren so gut wie nie klassiert in diesem Winter.

Der Sieg ging an die Deutschen Laura Nolte/Deborah Levi, die sich vor den US-Amerikanerinnen Kaillie Humphries/Jasmine Jones durchsetzten. Den Gesamtweltcup beendete Beierl als Fünfte. Auf dem Programm stand am Sonntag noch der Männer-Vierer.