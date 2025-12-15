Biathlon-Erfolgstrainer Gösweiner: "Ich kann auch sehr stur sein"

Zahlreiche Trainerposten hatte Reinhard Gösweiner beim ÖSV bereits inne. Vom Nachwuchs bis zum Weltcup-Team der Männer betreute der 53-Jährige viele heute namhafte Biathlon-Asse wie Dominik Landertinger, Christoph Sumann oder Lisa Hauser.

Nach einem Zwischenstopp beim belarussischen Frauenteam (2020 bis 2022) kehrte er wieder zum ÖSV zurück, seit 2024 agiert er als Cheftrainer der Frauen, die sich seither der Spitze immer weiter annähern.

Im Interview mit LAOLA1 plaudert Gösweiner über besagte Entwicklung und gibt Einblicke in seine Erfolgsformel.

LAOLA1: Sie sind nun das zweite Jahr Cheftrainer der Frauen, wie bilanzieren Sie Ihre bisherige Amtszeit?

Reinhard Gösweiner: Lisa (Hauser, Anm.) zeigt sich heuer noch ein wenig stärker als letztes Jahr. Sie hat im Sommer alles richtig gemacht. Bei den anderen Athletinnen ist es noch ein bisschen schwankend. Es hat zu Beginn so ausgesehen, dass wir unsere Schießzeiten und die Trefferquote im Griff haben. Leider gab es jetzt ein paar Rennen, in denen es nicht so war. Auch die Laufleistungen passen. Da sind wir sicher stärker als letztes Jahr. Nun müssen wir noch die Komplexleistung zusammenbringen.

LAOLA1: Was erwarten Sie von dieser Saison und welche Schritte soll das Team in dieser Saison machen?

Gösweiner: Wir haben es hier in Hochfilzen geschafft, alle Frauen in den Verfolger zu bringen. Das sind so Ziele, die wir erreichen wollen. Wir wollen uns regelmäßig in den Punkterängen klassieren, am besten in den Top 20, auch die Top 10 sind realistisch. Das stabil zu bringen, ist mein größtes Ziel.