Enttäuschender Sprint für ÖSV-Biathleten in Ruhpolding

Der Sieg geht an einen Schweden, Österreich bringt nur zwei seiner vier Athleten in die Verfolgung.

Der Sprint ist derzeit nicht die Lieblingsdisziplin von Österreichs Biathleten.

Brachte man in Oberhof gar keinen Athleten in die Verfolgung, sind es in Ruhpolding zumindest zwei. Simon Eder landet als bester Österreicher aber als 40. gerade noch in den Weltcuppunkten (1/+1:47,3).

Fabian Müllauer zeigt ein beherztes Rennen und fängt sich langsam auch am Schießstand. Zwei Fehler stehend verhindern aber einen Platz in den Weltcuppunkten, er wird am Ende 45. (2/+1:55,1).

Unterweger und Komatz abgeschlagen

Einen Tag zum Vergessen erwischen Dominic Unterweger und David Komatz. Unterweger wird nur 66. (1/+2:22,9), Komatz gar nur 82. (2/+2:50,3). Letzterer hat allerdings schon die ganze Saison über mit gesundheitlichen Querelen zu kämpfen.

Der Sieg geht an den Schweden Sebastian Samuelsson, der ein perfektes Rennen zeigt: null Fehler und die schnellste Laufzeit. Zweiter wird der Gesamtweltcup-Führende Tommaso Giacomel aus Italien (1/+17,6). Dritter wird Norwegens Isak Frey (0/+34,1).

