Gatt/Schöpf holen EM-Bronze im Doppelsitzer

Die österreichischen Rodler Juri Gatt/Riccardo Schöpf haben bei der EM in Oberhof im Doppelsitzer Bronze erobert.

Schneller waren am Sonntag beim Weltcupbewerb nur die deutschen Titelverteidiger Tobias Wendl/Tobias Arlt und deren Landsleute Toni Eggert und Florian Müller.

Drei Tausendstel vor Platz vier

Ihre neuerliche Medaille retteten die Vorjahreszweiten Gatt/Schöpf vor den Deutschen Hannes Orlamünder/Paul Gubitz um nur drei Tausendstel.

Die weiteren rot-weiß-roten Schlitten Yannick Müller/Armin Frauscher und Thomas Steu/Wolfgang Kindl landeten auf den Rängen sechs und sieben.

Anschließend standen noch das Frauen-Doppelsitzerrennen und die Teamstaffel auf dem Programm.