NEWS

Gatt/Schöpf holen EM-Bronze im Doppelsitzer

Die beiden platzieren sich hauchdünn vor den Viertplatzierten.

Gatt/Schöpf holen EM-Bronze im Doppelsitzer Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die österreichischen Rodler Juri Gatt/Riccardo Schöpf haben bei der EM in Oberhof im Doppelsitzer Bronze erobert.

Schneller waren am Sonntag beim Weltcupbewerb nur die deutschen Titelverteidiger Tobias Wendl/Tobias Arlt und deren Landsleute Toni Eggert und Florian Müller.

Drei Tausendstel vor Platz vier

Ihre neuerliche Medaille retteten die Vorjahreszweiten Gatt/Schöpf vor den Deutschen Hannes Orlamünder/Paul Gubitz um nur drei Tausendstel.

Die weiteren rot-weiß-roten Schlitten Yannick Müller/Armin Frauscher und Thomas Steu/Wolfgang Kindl landeten auf den Rängen sechs und sieben.

Anschließend standen noch das Frauen-Doppelsitzerrennen und die Teamstaffel auf dem Programm.

Mehr zum Thema

Stark! Dritter EM-Titel in Folge für Jonas Müller

Stark! Dritter EM-Titel in Folge für Jonas Müller
Beierl/Pichler als Altenberg-Vierte mit Saisonhighlight

Beierl/Pichler als Altenberg-Vierte mit Saisonhighlight

Bob
Freeski: Svancer und Wolf im Slopestyle von Laax auf dem Podest

Freeski: Svancer und Wolf im Slopestyle von Laax auf dem Podest

Winter-Mix
Ski Alpin LIVE: Super-G der Damen in Tarvisio

Ski Alpin LIVE: Super-G der Damen in Tarvisio

Ski Alpin
2
Ski Alpin LIVE: ÖSV-Slalom-Asse in Wengen nicht im Spitzenfeld

Ski Alpin LIVE: ÖSV-Slalom-Asse in Wengen nicht im Spitzenfeld

Ski Alpin
Planai für die beiden Männer-Nachtrennen bereit

Planai für die beiden Männer-Nachtrennen bereit

Ski Alpin
Tschofenig springt bei Prevc-Double in Sapporo auf das Podest

Tschofenig springt bei Prevc-Double in Sapporo auf das Podest

Skispringen
2
Kommentare

Kommentare

Yannick Müller Armin Frauscher Gatt/Schöpf Juri Gatt Riccardo Schöpf Thomas Steu Wolfgang Kindl Rodeln Wintersport Winter-Mix