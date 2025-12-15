Hochfilzen: Die Freundschaft muss warten

Es war alles angerichtet. Strahlender Sonnenschein, volle Tribünen, beste Stimmung. Das OK-Team, der ÖSV, die IBU und auch der Wettergott zogen an einem Strang, stellten wie jedes Jahr ein großartiges Biathlon-Event in Hochfilzen auf die Beine, das insgesamt mehr als 26.000 Zuschauer vor Ort verfolgten.

Und hätten dann auch noch Österreichs Biathletinnen und Biathleten mitgespielt, wäre man der Perfektion nahe gewesen. Taten sie aber nicht, zu schön um wahr zu sein. Einmal mehr war der Heimweltcup in Hochfilzen nicht von sportlichen Erfolgen geprägt.

Berechtigte Hoffnung

Speziell bei den Frauen durfte man sich zurecht Hoffnung auf ein Brechen des nun schon acht Jahre andauernden Hochfilzen-Fluchs machen. Simon Eder war der letzte rot-weiß-rote Loipenjäger, der im Pillerseetal auf dem Podest stand - 2017 holte er WM-Bronze im Massenstart.

Wie also lässt sich dieses erneut ausbaufähig erfolgreiche Wochenende beim Heimweltcup bewerten?

Beginnen wir mit etwas Positivem: Auch wenn die Ergebnisse nicht stimmten, so war doch deutlich zu sehen, dass es sowohl Frauen als auch Männer eigentlich besser können und dass das Potenzial vorhanden ist. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so.

Für die Männer hat einmal mehr Simon Eder die Fahnen hochgehalten und zumindest passable Ergebnisse eingefahren. Auch Eder selbst war zufrieden, auch wenn er weiß, dass mehr drinnen gewesen wäre. "Leider habe ich mich am Freitag beim Ski vergriffen, da war die Abstimmung zu aggressiv", ärgerte er sich im Gespräch mit LAOLA1 über den Sprint.