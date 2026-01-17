Olympia fährt auch im Wengen-Slalom mit

Lauberhorn legendär! ÖSV-Fünffachsieg im Wengen-Slalom 2001
Matt ist bester Österreicher im Slalom-Weltcup
Aus dem Kampf um die kleine Kristallkugel haben sie die ÖSV-Läufer längst verabschiedet, Matt ist als bester nur 13., Feller folgt auf 15. Der Stand im Slalom-Weltcup >>>
In Führung liegt der zweifache Saisonsieger Paco Rassat aus Frankreich vor seinem Landsmann Clement Noel, den Norwegern Timon Haugan und Atle Lie McGrath sowie den für Brasilien fahrenden Lucas Pinheiro Braathen.
McGrath ist der Vorjahressieger auf dem Lauberhorn, den letzten Erfolg aus rot-weiß-roter Sicht fuhr Feller 2024 ein.