Olympia fährt auch im Wengen-Slalom mit

Österreichs Slalomfahrer halten nach sechs Saisonrennen bei nur fünf Top-10-Rängen - eingefahren von Manuel Feller (5. Adelboden), Dominik Raschner (6. Gurgl), Marco Schwarz (8. Val d'Isere), Michael Matt (9. Levi) und Fabio Gstrein (10. Levi).

Vor Olympia wartet noch jeweils ein Rennen am Sonntag in Wengen (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker), anschließend in Kitzbühel und Schladming, um sich für das Olympiateam zu qualifizieren. Die Nominierung erfolgt bereits vor dem Nightrace auf der Planai.

Schwarz in Pole Position

Schwarz ist jedenfalls in der Pole Position auf einen Startplatz im Slalom bei den Winterspielen in Bormio, weil er im Riesentorlauf mit dem Sieg in Alta Badia wie Stefan Brennsteiner mit jenem in Copper Mountain ein Fixstarter ist.

In Wengen ist der Kärntner krankheitsbedingt nicht am Start. Generell brauchen aber alle Slalomfahrer in Österreichs Team Zählbares, nicht zuletzt für das Selbstvertrauen.

Schon ein Topergebnis könnte auch den Peking-Zweiten Johannes Strolz wieder ins Spiel bringen, sein bestes Saisonergebnis war ein 17. Platz.