Odermatt von Rekordsieg überrascht: "Wusste ich überhaupt nicht"

Marco Odermatt ist in Wengen ein Mal mehr das Maß aller Dinge.

Vor Vincent Kriechmayr, der mit Platz zwei die jahrelange ÖSV-Durststrecke beendet hat (Mehr Infos>>>), sowie Giovanni Franzoni aus Italien setzte sich der 28-Jährige in der Abfahrt klar an die Spitze. Zum vierten Mal in Folge triumphierte er auf der - heute verkürzten - Lauberhornabfahrt, sicherte sich damit einen weiteren Rekord (Mehr Infos>>>).

Odermatt freute sich über Verkürzung

"Ich war nicht enttäuscht, dass wir heute von weiter unten gestartet sind. Im Training lief es für mich von ganz oben nicht ganz so gut, obwohl ich schon zwei Mal von dort gewinnen konnte. Aber wenn das Rennen startet, heißt es immer Vollgas ", so Odermatt im "ORF"-Interview nach seiner Fahrt.

Dass er mit seinem vierten Wengen-Sieg Franz Klammer und Beat Feuz (jeweils drei) überholt hat, war ihm dabei neu. "Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gewusst. Letztes Mal in Adelboden wusste ich, dass ich mit dem fünften Sieg einen neuen Rekord aufstellen kann, aber heute nicht. Aber zuhause hier zu gewinnen, ist unglaublich", strahlt Odermatt.