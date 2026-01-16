Gandler mit starker Leistung bei Öberg-Sieg

Der Sprint-Bewerb im Frauen-Biathlon trägt weiterhin Blau und Gelb.

Wie schon in Oberhof geht der Sieg an die Familie Öberg. Diesmal triumphiert allerdings Hanna Öberg (0 Fehler), nachdem in Oberhof noch Schwester Elvira (diesmal Vierte; 0/+14,6) siegreich gewesen war.

Rang zwei sichert sich die Gesamtweltcup-Führende Lou Jeanmonnot aus Frankreich (0/+7,5 Sek.), Dritte wird Lisa Vittozzi (ITA; 0/+11,7).

Gandler in den Top 15

Beste Österreicherin ist diesmal Anna Gandler, die dank einer starken Laufleistung (18. Laufzeit) gute 14. (1/+50,5) wird und so ihr bestes Ergebnis in dieser Saison holt. Ebenso ein Fehler unterläuft Anna Juppe, die als 35. Weltcuppunkte ihr Eigen nennen darf (+1:28,8). Anna Andexer verpasst die Top 40 als 43. nur knapp (1/+1:39,2).

Nicht nach Wunsch läuft es für Lisa Hauser, die in der Loipe viel Zeit verliert und auch am Schießstand mit zwei Fehlern zu viel liegen lässt. Sie wird am Ende 46. (+1:43,1).

Knapp ebenso in die Verfolgung schafft es Youngster Lara Wagner als 58. (2/+2:10,9).

Am Samstag absolvieren die Männer ihren Sprint, Start ist um 14:30 Uhr. Für Österreich stehen Simon Eder, David Komatz, Dominic Unterweger und Lukas Haslinger am Start.

Oberhauser zeigt eine Stufe weiter unten auf

Erfreuliches gibt es auch aus dem IBU-Cup zu vermelden.

In Brezno (SVK) fand fast zeitgleich ein Männer-Sprint statt. Bei diesem sicherte sich Magnus Oberhaus Rang zwei hinter dem Italiener Christoph Pircher.