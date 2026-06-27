Zusammenhalt in Special-Olympics-Familie ermöglicht Ersatzbewerbe

Der zweite Bewerbstag bei den Nationalen Sommerspielen sorgte für sportliche Höchstleistungen und einmal mehr für unvergessliche Momente.

Nach der hitzebedingten Absage von fünf Outdoor-Bewerben am Donnerstag konnten dank der großartigen Zusammenarbeit der Special-Olympics-Familie für drei Disziplinen Ersatzbewerbe organisiert werden.

Für die emotionale Schlussfeier am Montag (live auf LAOLA1) ist mit der größten inklusiven Trainingseinheit ein Weltrekordversuch geplant.

Alternativen gefunden

Die anhaltende Hitzewelle stellt die 9. Nationalen Special Olympics Sommerspiele in Wien auch am zweiten Bewerbstag vor große Herausforderungen.

Am Eröffnungstag mussten die Outdoor-Bewerbe abgesagt werden. Nach dem kurzen Schockmoment entwickelte sich dank außergewöhnlicher Zusammenarbeit, großer Flexibilität und unermüdlichem Engagement ein tolles Ersatzprogramm.

So ist es dem Organisationsteam gemeinsam mit den Technischen Delegierten, zahlreichen Partner:innen und engagierten Privatpersonen gelungen, für fast alle abgesagten Bewerbe passende Alternativen zu schaffen.

"Extreme Hitze ist Herausforderung, aber die Stimmung passt!"

"Es war wichtig und richtig, die Outdoorbewerbe abzusagen, Gesundheit geht über alles. Ich danke allen Sportlerinnen und Sportlern, Trainerinnen und Trainern sowie Angehörigen für ihr Verständnis. Und ich danke allen Beteiligten und freue mich sehr darüber, dass es gelungen ist, für drei der fünf Disziplinen binnen kürzester Zeit ein spannendes Ersatzprogramm auf die Beine zu stellen – das zeigt, was die Sportfamilie schaffen kann. Getreu unserem Motto: gemeinsam grenzenlos!", betont Special-Olympics-Österreich-Präsident Laurenz Maresch.

Solidarität im Sport ermöglicht Special Olympics Tennis, Golf und Fußballbewerbe

Die Tennisbewerbe wurden dank einer spontanen Kooperation mit TennisPoint Wien in eine Halle verlegt, die Golfbewerbe finden am Simulator in der Europahalle Wien statt und ermöglichen den Sportler:innen trotz der Witterungsbedingungen einen spannenden Wettkampf.

Auch Special-Olympics-Botschafter Alexander Grünwald reagierte spontan, nachdem er von der Absage der geplanten Fußballspiele am ÖFB-Campus gehört hat. Die großartige Lösung: Am Sonntag können die Special-Olympics-Fußballer in der Halle der Austria Wien Akademie ihr eintägiges Ersatzturnier austragen.

Auch für einige Sportler:innen aus anderen Sportarten konnten Alternativen geschaffen werden. So wechselten Teilnehmer:innen aus der Leichtathletik und dem Radsport kurzerhand in die Schwimmbewerbe und sind so dennoch Teil der Nationalen Sommerspiele.

Nicht nur die Wettkämpfe mussten an die außergewöhnlichen Wetterbedingungen angepasst werden. Auch die Siegerehrungen werden nicht wie geplant auf vorbereiteten Outdoor-Bühnen stattfinden und in die Innenbereiche der Sportstätten verlegt. "Auch wenn wir den Sportlerinnen und Sportlern leider nicht den gewünschten Medal-Plaza bieten können, sind wir sicher, dass die Freude über Medaillen deutlich spürbar wird", sagt OK-Chefin Birgit Morelli.

Weltrekordversuch mit Philipp Jelinek bei Special Olympics Schlussfeier

Groß ist jetzt die Vorfreude auf die beiden verbleibenden Wettkampftage und einen weiteren emotionalen Höhepunkt der Spiele: die Schlussfeier am Montagabend, bei der die Special-Olympics-Familie gemeinsam den erfolgreichen Abschluss der bisher größten Nationalen Sommerspiele in der Geschichte von Special Olympics Österreich feiern wird.

Auf die Teilnehmer:innen wartet ein ganz besonderes Highlight: Special-Olympics-Botschafter Philipp Jelinek wird in der Sport Arena Wien kurz vor der offiziellen Schlussfeier gemeinsam mit rund 3.000 Sportler:innen, Trainer:innen, Volunteers und dem Saalpublikum einen offiziellen Weltrekordversuch starten. Ziel ist die größte inklusive Trainingseinheit aller Zeiten!

"Gelebte Inklusion und Bewegung verbinden. Bei uns kann jeder mitmachen, und wir wollen am Montag ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt setzen. Für mich sind die Special-Olympics-Sportlerinnen und -Sportler keine Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sondern besondere Menschen. Denn sie zeigen dir, was alles möglich ist", erklärt Special-Olympics-Botschafter Philipp Jelinek.