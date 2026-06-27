Formel 1 live: Die Qualifikation in Spielberg

Mercedes ist einmal mehr der große Gejagte!

Die Silberpfeile dominierten alle drei Trainingseinheiten nach Belieben und gehen dementsprechend favorisiert in die anstehende Qualifikation (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Im dritten freien Training konnte die Konkurrenz um Ferrari, McLaren und Red Bull aber aufzeigen und den Rückstand zumindest kleiner machen. Zum Bericht >>>

Wer schnappt sich die Pole für das Rennen am Sonntag?

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