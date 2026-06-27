-
Verliert die Formel 1 ihr Gesicht?Standpunkt
-
Ist Max Verstappen der beste F1-Fahrer?Standpunkt
-
Die Hot Takes 2025 in der Formel 1Formel 1
-
Red Bull Erzbergrodeo 2024Sonstiges
-
Highlights vom Erzbergrodeo 2024Sonstiges
-
Auf vier Rädern: Hirscher driftet auf Eis und SchneeSonstiges
-
Wild, wilder, Erzbergrodeo! Der offizielle Trailer zum Enduro-KlassikerSonstiges
-
Faszination Erzbergrodeo: Das musst du wissen!Sonstiges
-
KTM-Pilot Brad Binder im Interview: "Jeder kleine Schritt kann einen wirklich weit bringen"Sonstiges
-
KTM-Motorsportchef Pit Beirer im Interview: "Wir fühlen langsam den Druck"Sonstiges
NEWS
Formel 1 live: Die Qualifikation in Spielberg
Es wird ernst in der Steiermark. Alles ist angerichtet für die Qualifikation. LIVE-Infos:
Mercedes ist einmal mehr der große Gejagte!
Die Silberpfeile dominierten alle drei Trainingseinheiten nach Belieben und gehen dementsprechend favorisiert in die anstehende Qualifikation (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).
Im dritten freien Training konnte die Konkurrenz um Ferrari, McLaren und Red Bull aber aufzeigen und den Rückstand zumindest kleiner machen. Zum Bericht >>>
Wer schnappt sich die Pole für das Rennen am Sonntag?