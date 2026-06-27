Vor Australien-Match: Ägypten bangt um Superstar Mo Salah

Ägypten spielt bei der WM 2026 bislang groß auf, ist nach drei Spielen noch ungeschlagen und als Gruppenzweiter souverän ins Sechzehntelfinale eingezogen.

Dort wartet nun Australien auf die Pharaonen, die sich realistische Chancen auf die zweite Achtelfinal-Teilnahme ihrer WM-Geschichte ausrechnen dürfen.

Salah könnte bei Ägypten ausfallen

Möglicherweise müssen die Nordafrikaner dabei jedoch auf Kapitän und Superstar Mohamed Salah verzichten.

Der 34-Jährige musste im Gruppenspiel gegen den Iran nach 57 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Anschließend war Salah auf der Ersatzbank mit einem Eisbeutel am linken hinteren Oberschenkel zu sehen.

Ägyptens Trainer Hossam Hassan bestätigte, dass der Angreifer selbst um seine Auswechslung gebeten hatte und nun eingehend untersucht werde.

Eine Diagnose steht bislang noch aus. Dennoch zeigte sich Hassan vorsichtig optimistisch: "Er wird noch untersucht, wir warten noch auf die Diagnose. Ich habe mit Salah gesprochen und er hat gesagt, es ist okay. Ich denke, er wird zurückkommen."

Der frühere Liverpool-Star kommt bei dieser Weltmeisterschaft bislang auf ein Tor und zwei Vorlagen und ist der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Ägypter.