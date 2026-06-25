Nationale Special Olympics Sommerspiele: Emotionale Eröffnung

Mit einer feierlichen und inklusiven Zeremonie wurden Donnerstagabend in der Sport Arena Wien die 9. Nationalen Sommerspiele von Special Olympics Österreich offiziell eröffnet.

Rund 1.800 Athlet:innen mit intellektueller Beeinträchtigung sowie Unified-Partner:innen setzen in den kommenden Tagen ein kraftvolles Zeichen für Sportgeist und gesellschaftliches Miteinander.

Die Eröffnungsfeier in der Sport Arena Wien markierte den Beginn des größten nationalen Events in der Geschichte von Special Olympics Österreich. Durch den Abend führten Ö3-Moderator und Special-Olympics-BotschafterSpecial-Olympics-Flagge Philipp Hansa und die Special-Olympics-Sportsprecherin Sophie Willixhofer.

Die Special-Olympics-Flagge wurde von den Ex-Fußballprofis und Special-Olympics-Botschaftern Guido Burgstaller und Alexander Grünwald gemeinsam mit Sportler:innen und Volunteers in die Arena getragen.

Nach dem bewegenden Eid – "Ich will gewinnen – aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann werde ich es mutig versuchen" –, gesprochen vom zweifachen Snowboard-Vizeweltmeister und Special-Olympics-Botschafter Arvid Auner und dem Athleten Michael Wilhelm, entzündete Athletin und Special-Olympics-Wien-Sportsprecherin Isabella Andrä gemeinsam mit Vertretern der Polizei die "Flamme der Hoffnung".

Hochkarätige Gäste in der Sport Arena

Die Bedeutung der Special Olympics Sommerspiele wurde durch die Anwesenheit und Grußworte zahlreicher Ehrengäste unterstrichen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen übermittelte eine Videobotschaft und betonte den Stellenwert der Inklusion für die gesamte Gesellschaft.

Die offizielle Eröffnung der Spiele nahmen Sozialministerin Korinna Schumann, Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt, Bürgermeister Michael Ludwig und Stadtrat Peter Hacker vor. Bürgermeister Ludwig hieß alle Teilnehmer:innen in der Bundeshauptstadt willkommen und wünschte allen schöne und erfolgreiche Spiele in der "Stadt der Inklusion".

Unter den Gästen waren auch Sport-Austria-Präsident Hans Niessl und ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. Musik aus dem Herzen kam von Special Olympics Athlet Christian Kräutler.

Stimmen:

"Special Olympics ist das Zeichen, dass wir alle zusammenhalten, dass es ganz egal ist, ob jemand beeinträchtigt ist oder nicht. Wichtig ist, niemanden auszugrenzen und alle mitzunehmen. Special Olympics mit all seinen Leistungen ist das Symbol dafür. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein." - Sozialministerin Korinna Schumann

"Ich werde mir so viele Bewerbe wie möglich ansehen und freue mich ganz besonders auf Tischtennis, Judo und auch Boccia. Special Olympics hat mit ,Lasst mich gewinnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann lasst es mich mutig versuchen.‘ so ein tolles Motto, nicht nur für euch, sondern für den ganzen Sport." - SportsstaatsekretärinMichaela Schmidt

"Dass die Nationalen Special Olympics Sommerspiele nach 28 Jahren wieder in Wien stattfinden, ist für unsere Stadt eine große Ehre. Die Athletinnen und Athleten zeigen uns, was mit Mut, Leidenschaft und Zusammenhalt möglich ist. Wien wird 2026 ein starkes Zeichen für Inklusion, Respekt und gesellschaftliche Teilhabe setzen." - Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

"Die Rückkehr der Nationalen Special Olympics nach Wien ist weit mehr als ein sportliches Großereignis. Sie macht sichtbar, dass Sport Menschen verbindet und Barrieren abbauen kann. Wir freuen uns darauf, tausende Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer sowie Gäste aus ganz Österreich in Wien willkommen zu heißen. Mit der Sport Arena Wien haben wir ein ideales Zentrum für die Austragung der Spiele." - Sportstadtrat Peter Hacker

"Ich habe Gänsehaut, trotz Hitzeperiode. Ich will den Athletinnen und Athleten auf den Weg mitgeben, dass ich stolz bin auf euch. Ihr habt euch ein Jahr vorbereitet auf diese Spiele. Trainiert weiter, es ist gut für eure Gesundheit, es ist gut für die Inklusion in die Gesellschaft – ihr seid in unserer Mitte. Ganz Österreich ist stolz auf euch." - Laurenz Maresch, Präsident Special Olympics Österreich

"Ich bin so froh, hier zu sein. Wenn man die Sportlerinnen und Sportler sieht, merkt man, wie wichtig Special Olympics Österreich für unsere Organisation ist. Es freut mich sehr, dass Special Olympics ein fester Partner der Sportfamilie hier in Österreich ist. Genau das wollen wir erreichen, dass unsere Athletinnen und Athleten akzeptiert und respektiert werden. Österreich hat hier in den letzten Jahren immer wieder ganz wichtige Impulse gesetzt." - Sven Albrecht, Direktor von Special Olympics Europa und Eurasien

Law Enforcement Torch Run setzt starkes Zeichen für gelebte Inklusion

Bereits vor der offiziellen Eröffnung stand Wien ganz im Zeichen der Inklusion: Mehr als 150 Teilnehmer:innen – darunter zahlreiche Special Olympics Athlet:innen, Polizeischüler:innen sowie Mitarbeiter:innen der Erste Bank als Partner von Special Olympics Österreich – nahmen am traditionellen Law Enforcement Torch Run teil.

Innenminister Gerhard Karner begrüßte die angehenden Polizist:innen persönlich und bedankte sich für ihr Engagement für die Bewegung. Aufgrund der Hitze wurde der Fackellauf in einen Torch-Walk umgewandelt, der inklusive Marsch entlang der Wiener Ringstraße trug die Botschaft von Special Olympics – Respekt, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt – sichtbar durch das Herz der Bundeshauptstadt.

Alle Infos dazu unter www.wien2026.at