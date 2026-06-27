NEWS

Felix Großschartner erneut Staatsmeister im Einzelzeitfahren

Vor der Tour de France sichert sich der Oberösterreicher zum dritten Mal in Folge den Titel im Einzelzeitfahren.

Felix Großschartner erneut Staatsmeister im Einzelzeitfahren Foto: © IMAGO / teamSprint-media
Textquelle: © APA
Kommentare

Felix Großschartner hat sich vor seiner möglichen Tour-de-France-Nominierung zum dritten Mal in Serie den Staatsmeistertitel im Einzelzeitfahren gesichert.

Der oberösterreichische Lokalmatador siegte am Samstag in Weißenbach (23,8 km) klar vor Rainer Kepplinger (+29 Sek.) und Adrian Stieger (+58).

Bei den Frauen gewann die Tirolerin Christina Schweinberger wie 2025 vor Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer (+ 11 Sek.). Dritte wurde Tabea Huys (+25).

Großschartner ist auch am Sonntag im ÖM-Straßenrennen in Schwanenstadt einer der Favoriten. Anfang nächster Woche sollte verkündet werden, ob er ins UAE-Aufgebot um Superstar Tadej Pogacar für die Tour nominiert wird.

Mehr zum Thema

Zehnter Klub: Weghorst trifft nach Wechsel wieder auf Ten Hag

Zehnter Klub: Weghorst trifft nach Wechsel wieder auf Ten Hag

International
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. Portugal

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. Portugal

Fußball WM
Ex-Salzburger Kristensen vor Rückkehr in die Heimat

Ex-Salzburger Kristensen vor Rückkehr in die Heimat

Deutsche Bundesliga
1
Trainer Marcelo Bielsa mit Wut-Interview nach Uruguays WM-Aus

Trainer Marcelo Bielsa mit Wut-Interview nach Uruguays WM-Aus

Fußball WM
Iran-Kapitän Taremi kritisiert FIFA: "Katastrophen-WM"

Iran-Kapitän Taremi kritisiert FIFA: "Katastrophen-WM"

Fußball WM
3
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. England

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. England

Fußball WM
LIVE-Stream heute: Testspiel LASK - FC Hertha Wels

LIVE-Stream heute: Testspiel LASK - FC Hertha Wels

Bundesliga

Kommentare

Radsport Christina Schweinberger Anna Kiesenhofer Felix Großschartner Adrian Tour de France Einzelzeitfahren