Felix Großschartner erneut Staatsmeister im Einzelzeitfahren

Felix Großschartner hat sich vor seiner möglichen Tour-de-France-Nominierung zum dritten Mal in Serie den Staatsmeistertitel im Einzelzeitfahren gesichert.

Der oberösterreichische Lokalmatador siegte am Samstag in Weißenbach (23,8 km) klar vor Rainer Kepplinger (+29 Sek.) und Adrian Stieger (+58).

Bei den Frauen gewann die Tirolerin Christina Schweinberger wie 2025 vor Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer (+ 11 Sek.). Dritte wurde Tabea Huys (+25).

Großschartner ist auch am Sonntag im ÖM-Straßenrennen in Schwanenstadt einer der Favoriten. Anfang nächster Woche sollte verkündet werden, ob er ins UAE-Aufgebot um Superstar Tadej Pogacar für die Tour nominiert wird.