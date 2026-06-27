Felix Großschartner erneut Staatsmeister im Einzelzeitfahren
Vor der Tour de France sichert sich der Oberösterreicher zum dritten Mal in Folge den Titel im Einzelzeitfahren.
Felix Großschartner hat sich vor seiner möglichen Tour-de-France-Nominierung zum dritten Mal in Serie den Staatsmeistertitel im Einzelzeitfahren gesichert.
Der oberösterreichische Lokalmatador siegte am Samstag in Weißenbach (23,8 km) klar vor Rainer Kepplinger (+29 Sek.) und Adrian Stieger (+58).
Bei den Frauen gewann die Tirolerin Christina Schweinberger wie 2025 vor Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer (+ 11 Sek.). Dritte wurde Tabea Huys (+25).
Großschartner ist auch am Sonntag im ÖM-Straßenrennen in Schwanenstadt einer der Favoriten. Anfang nächster Woche sollte verkündet werden, ob er ins UAE-Aufgebot um Superstar Tadej Pogacar für die Tour nominiert wird.