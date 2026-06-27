Ibrahimovic kritisiert WM-Teilnehmer Norwegen: "Sie haben Angst"

Zlatan Ibrahimovic hat Kritik an WM-Teilnehmer Norwegen geübt.

Der schwedischen Legende, die bei der WM 2026 als TV-Experte beim US-Sender Fox Sports tätig ist, missfiel die Rotation der Skandinavier bei der 1:4-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich (zum Spielbericht>>>).

Ödegaard und Haaland nur auf der Bank

Cheftrainer Stale Solbakken rotierte in der Partie fast zur Gänze durch, die Superstars Erling Haaland und Martin Ödegaard wurden nicht einmal eingewechselt.

"Norwegen hat die Chance, die Gruppe zu gewinnen und leichtere Gegner in der K.-o.-Runde zu bekommen, und trotzdem haben sie Angst vor dem Spiel", kritisierte Ibrahimovic die Norweger.

"Das ist nicht die Mentalität, die man braucht, wenn man für sein Land bei der Weltmeisterschaft spielt", so der 44-Jährige weiter.

Solbakken verteidigt sich

Norwegens Nationaltrainer Solbakken verteidigte seine Rotation mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf. "Wir sind nicht nur zum Spaß hier. Wir wollen so lange wie möglich im Turnier bleiben, deshalb war das eine klare Entscheidung", erklärte der 57-Jährige.

Nach Angaben Solbakkens hatten interne Belastungstests nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Senegal bei mehreren Spielern Ermüdungserscheinungen gezeigt. Deshalb entschied sich der Coach, einige Stammkräfte gegen Frankreich zu schonen, um für die K.-o.-Phase bestmöglich gerüstet zu sein.

Dort treffen Erling Haaland & Co. nun auf die Elfenbeinküste.