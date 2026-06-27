Norwegen Norwegen NOR
Frankreich Frankreich FRA
Endstand
1:4
1:3 , 0:1
  • Thelo Aasgaard
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Ibrahimovic kritisiert WM-Teilnehmer Norwegen: "Sie haben Angst"

Der Schwede ist bei der WM 2026 als TV-Experte im Einsatz. Kritik übte er nun an der Rotation der norwegischen Nationalmannschaft im Spiel gegen Frankreich.

Ibrahimovic kritisiert WM-Teilnehmer Norwegen: "Sie haben Angst" Foto: © IMAGO / LaPresse
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zlatan Ibrahimovic hat Kritik an WM-Teilnehmer Norwegen geübt.

Der schwedischen Legende, die bei der WM 2026 als TV-Experte beim US-Sender Fox Sports tätig ist, missfiel die Rotation der Skandinavier bei der 1:4-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich (zum Spielbericht>>>).

Ödegaard und Haaland nur auf der Bank

Cheftrainer Stale Solbakken rotierte in der Partie fast zur Gänze durch, die Superstars Erling Haaland und Martin Ödegaard wurden nicht einmal eingewechselt.

"Norwegen hat die Chance, die Gruppe zu gewinnen und leichtere Gegner in der K.-o.-Runde zu bekommen, und trotzdem haben sie Angst vor dem Spiel", kritisierte Ibrahimovic die Norweger.

"Das ist nicht die Mentalität, die man braucht, wenn man für sein Land bei der Weltmeisterschaft spielt", so der 44-Jährige weiter.

Solbakken verteidigt sich

Norwegens Nationaltrainer Solbakken verteidigte seine Rotation mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf. "Wir sind nicht nur zum Spaß hier. Wir wollen so lange wie möglich im Turnier bleiben, deshalb war das eine klare Entscheidung", erklärte der 57-Jährige.

Nach Angaben Solbakkens hatten interne Belastungstests nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Senegal bei mehreren Spielern Ermüdungserscheinungen gezeigt. Deshalb entschied sich der Coach, einige Stammkräfte gegen Frankreich zu schonen, um für die K.-o.-Phase bestmöglich gerüstet zu sein.

Dort treffen Erling Haaland & Co. nun auf die Elfenbeinküste.

Mehr zum Thema

Trotz 1:4: Warum Norwegens Rotation ein "No-Brainer" war

Trotz 1:4: Warum Norwegens Rotation ein "No-Brainer" war

Fußball WM
4
VIDEO: Weltfußballer Dembele trifft dreifach gegen Norwegen

VIDEO: Weltfußballer Dembele trifft dreifach gegen Norwegen

Fußball WM
Fjörtoft: "Gegen diese Abwehr hätte ich zwei Tore gemacht"

Fjörtoft: "Gegen diese Abwehr hätte ich zwei Tore gemacht"

Fußball WM
6
32-Minuten-Hattrick: Dembele knackt beinahe Österreich-Rekord

32-Minuten-Hattrick: Dembele knackt beinahe Österreich-Rekord

Fußball WM
1
Dembele überragt gegen Norwegen: Die Statistiken

Dembele überragt gegen Norwegen: Die Statistiken

Fußball WM
15
Dreifacher Dembele: Frankreich besiegt norwegische B-Elf

Dreifacher Dembele: Frankreich besiegt norwegische B-Elf

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Norwegen vs. Frankreich

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Norwegen vs. Frankreich

Fußball WM

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Frankreich (Team, Fußball) Zlatan Ibrahimovic Norwegen (Team, Fußball) Fußball WM Stale Solbakken