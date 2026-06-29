Special Olympics: Die Schlussfeier im LIVE-Stream

Weltrekordversuch als Highlight

Im Rahmen der feierlichen Abschlusszeremonie, bei der die bisher größten Nationalen Sommerspiele in der Geschichte von Special Olympics Österreich beendet werden, kommt es zu einem besonderen Höhepunkt.

Special-Olympics-Botschafter Philipp Jelinek wird in der Sport Arena Wien kurz vor der offiziellen Schlussfeier gemeinsam mit rund 3.000 Sportler:innen, Trainer:innen, Volunteers und dem Saalpublikum einen offiziellen Weltrekordversuch starten. Das Ziel? Die größte inklusive Trainingseinheit aller Zeiten!

Jelinek meint: "Gelebte Inklusion und Bewegung verbinden. Bei uns kann jeder mitmachen, und wir wollen am Montag ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt setzen. Für mich sind die Special-Olympics-Sportlerinnen und -Sportler keine Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sondern besondere Menschen. Denn sie zeigen dir, was alles möglich ist."

Hitze sorgte für Absagen

Aufgrund der enormen Hitzewelle in Österreich mussten die Outdoor-Bewerbe abgesagt werden, aufgrund des Zusammenhalts in der Special-Olympics-Familie wurde aber für fast alle dieser Bewerbe ein Ersatzprogramm aufgestellt.

So wurden die Tennisbewerbe dank einer spontanen Kooperation mit TennisPoint Wien in eine Halle verlegt. Botschafter Alexander Grünwald ermöglichte eine Austragung des Fußballbewerbs in der Halle der Austria Wien Akademie.