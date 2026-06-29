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Special Olympics: Die Schlussfeier im LIVE-Stream

Als offizieller Medienpartner der Special Olympics Nationalen Sommerspiele 2026 in Wien überträgt LAOLA1 die Schlussfeier im LIVE-Stream. Alle Infos:

Textquelle: © LAOLA1
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Die Special Olympics 2026 finden ihren krönenden Abschluss!

Vom 25. bis 30. Juni wurden die Special Olympics Nationalen Sommerspiele 2026 in Wien ausgetragen. Die Veranstaltung zählt zu den bedeutendsten inklusiven Sportereignissen des Landes und brachte rund 1.800 Sportler:innen sowie mehrere hundert Trainer:innen aus ganz Österreich zusammen, die in insgesamt 19 Sportarten an den Start gegangen sind.

In der erstmaligen Rolle als offizieller Medienpartner übertrug LAOLA1 bereits die feierliche Eröffnung im LIVE-Stream. Auch die Schlussfeier kannst du bei LAOLA1 im LIVE-Stream mitverfolgen (ab 18:50 Uhr live >>>).

Die Schlussfeier im LIVE-Stream:

Weltrekordversuch als Highlight

Im Rahmen der feierlichen Abschlusszeremonie, bei der die bisher größten Nationalen Sommerspiele in der Geschichte von Special Olympics Österreich beendet werden, kommt es zu einem besonderen Höhepunkt.

Special-Olympics-Botschafter Philipp Jelinek wird in der Sport Arena Wien kurz vor der offiziellen Schlussfeier gemeinsam mit rund 3.000 Sportler:innen, Trainer:innen, Volunteers und dem Saalpublikum einen offiziellen Weltrekordversuch starten. Das Ziel? Die größte inklusive Trainingseinheit aller Zeiten!

Jelinek meint: "Gelebte Inklusion und Bewegung verbinden. Bei uns kann jeder mitmachen, und wir wollen am Montag ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt setzen. Für mich sind die Special-Olympics-Sportlerinnen und -Sportler keine Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sondern besondere Menschen. Denn sie zeigen dir, was alles möglich ist."

Hitze sorgte für Absagen

Aufgrund der enormen Hitzewelle in Österreich mussten die Outdoor-Bewerbe abgesagt werden, aufgrund des Zusammenhalts in der Special-Olympics-Familie wurde aber für fast alle dieser Bewerbe ein Ersatzprogramm aufgestellt.

So wurden die Tennisbewerbe dank einer spontanen Kooperation mit TennisPoint Wien in eine Halle verlegt. Botschafter Alexander Grünwald ermöglichte eine Austragung des Fußballbewerbs in der Halle der Austria Wien Akademie.

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