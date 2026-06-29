Arvid Auner: Jeden Tag 1% besser werden – so wurde er Weltspitze!

Arvid Auner ist Grazer Stadtkind — und heute einer der besten Snowboarder der Welt. Vom Probetraining bei den Lipizzanern über den Wechsel vom Ski aufs Board bis zum ersten Weltcupsieg erzählt er, wie aus einem trotzigen Kinderwunsch eine Weltklasse-Karriere wurde.

Den emotionalen Höhepunkt bildet seine Erfahrung bei den Special Olympics in Berlin: ein U-Bahn-Moment, ein Satz — "Du bist einer von uns" — und die Erkenntnis, dass in deren Welt eigentlich wir die Speziellen sind.

Eine Folge über Bodenständigkeit, intrinsische Motivation und die Botschaft an junge Menschen: Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt — die Entscheidung muss einfach gesetzt werden.

Im run4future Impulspodcast powered by LAOLA1 spricht Snowboard-Profi Arvid Auner über seinen Weg in den Profisport und über seine Rolle als Ambassador bei den Special Olympics.